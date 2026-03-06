«Abrirá oportunidades de beneficio compartido»: Lo que dijo Yván Gil sobre el restablecimiento de relaciones con EEUU

El canciller venezolano, Yván Gil, destacó la importancia del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos.

«La República Bolivariana de Venezuela anuncia que, luego del diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos de América, ambos gobiernos han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares», dijo Gil en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«El Gobierno reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos», asentó.

Además, expresó su confianza en que este proceso contribuirá a «fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido».

«Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano», manifestó.

Gil destacó la importancia del entendimiento entre ambos países. «Este paso acompaña el diálogo fecundo que los y las venezolanas sostienen entre sí, orientado a fortalecer la convivencia, la paz y el entendimiento nacional».

«Finalmente, el Gobierno evoca las palabras de nuestro Libertador Simón Bolívar, quien desde Angostura, en el marco del nacimiento de la nueva República, expresó su deseo de establecer con el Gobierno de los Estados Unidos de la América del Norte relaciones de amistad y buena inteligencia», concluyó.