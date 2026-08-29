VIRAL: Jefe de los Topos Aztecas designó a un líder en Venezuela para nueva etapa de trabajo

Héctor Méndez, jefe mayor de los Topos Aztecas, anunció el viernes la designación del venezolano Antoni Maia como líder de la organización en Venezuela, a los fines de continuar con la nueva etapa de trabajo al cumplirse dos meses de los fatídicos terremotos del 24 de junio que han dejado más de 6.000 fallecidos.

En un mensaje difundido en redes sociales, Méndez dijo estar seguro de que Maia es «una persona justa y honorable» para llevar la batuta.

«Tiene un perfil de sobreviviente. Creo que honra a nuestra organización nombrarlo como presidente. Tiene instrucciones de actuar con honradez y sobre todo con valor. Además, tiene instrucciones de que respete estructuras, sin afectar a nadie», dijo.

El jefe de los Topos Aztecas además envió un mensaje de bendición tanto para Venezuela como para su país.

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EL MENSAJE DE ANTONI MAIA TRAS NOMBRAMIENTO

Antoni Maia, por su parte, se pronunció este sábado tras asumir el liderazgo de Topos Azteca – Venezuela. «Estoy aceptando el cargo como presidente acá en Venezuela de los Topos Aztecas».

«Familia, mucho respeto, mucha humildad y mucha lealtad. Vamos a hacer un gran trabajo porque en la unión está la fuerza… Los quiero mucho. En las próximas horas van a ver mucho avance. Vamos pa’lante. La Guaira nos necesita y nuestros hermanos venezolanos nos necesitan», agregó.

En un escrito, el delegado indicó que su rol como presidente es «poner mis años de experiencia en ayuda humanitaria, gestión y coordinación al servicio de ustedes».

«Vengo a conseguirles los recursos, las alianzas, la logística y el respaldo institucional para que puedan tener los recursos necesarios. La Guaira ahora es cuando más nos necesita, no podemos olvidarla, en la unión está la fuerza. Dios nos bendiga», puntualizó.

Finalmente, invitó a unirse a la cuenta de Instagram @toposaztecavenezuela. En ella se aclara que no solicitan dinero de ninguna forma, a los fines de evitar estafas.