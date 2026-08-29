VIDEO: Cabello aseguró que ya están levantando «todas las alcabalas» tras orden de Delcy Rodríguez

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró el viernes que ya se está cumpliendo la orden de la presidenta Delcy Rodríguez de levantar todas las alcabalas policiales para reemplazarlas por un patrullaje continuo.

«La etapa de las alcabalas en la calle ya la cumplimos; esto tenía que ver con la misma situación del país y hemos recibido la instrucción de la presidenta y estamos levantando todas las alcabalas. ¿Qué significa? ¿Que desaparece la policía de la calle? No, no desaparece porque hay más patrullaje, mucho patrullaje ahora, más patrullaje, revisión constante», argumentó.

La declaración tuvo lugar en el estado La Guaira, donde el ministro estuvo supervisando la demolición de una estructura dañada por el doble sismo del 24 de junio. Desde allí aclaró que los puntos de atención al ciudadano seguirán operativos y se reforzarán en arterias viales y autopistas.

«Siempre va a haber puntos de atención a la gente. Por ejemplo, tránsito tiene puntos de atención en las autopistas, en las carreteras y eso va a seguir», especificó. Añadió que desmantelar los controles fijos facilitará el libre tránsito.

«Pero en verdad, cuando tú agarras la autopista, por ejemplo, la Autopista José Antonio Páez, ¿cuántas alcabalas hay en la José Antonio Páez? Una vía rápida no tiene por qué tener alcabalas en su ruta. Cada alcabala se convierte en un trastorno y un retardo para el que está viajando», sostuvo Cabello.

«Las fuerzas policiales ya están haciendo lo propio, la Guardia Nacional Bolivariana haciendo lo propio, revisando todo, eso no hay problema, se ha venido cumpliendo tal cual», agregó.

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BAJA EL ÍNDICE DE HOMICIDIOS, SEGÚN CABELLO

Al abordar la cifra de delitos en el semestre reciente, Cabello detalló que la tasa de homicidios cayó cerca de un 14% respecto al período anterior, tras asegurar que «venimos de un 25% menos, hemos venido reduciendo».

«En la historia, perdónenme que diga esto, pero esto es gracias a los hombres y mujeres de la policía, de la Guardia Nacional, en la historia de Venezuela jamás, jamás hemos llegado a los niveles de seguridad que presenta nuestro país, en ningún momento», aseveró el funcionario.

«Para este momento, el índice de delito es de 1,4 por cada 100.000 habitantes eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Ahí están los números para que los auditen, para que los revisen y la gente lo dice pueden salir a la calle, en cualquier lugar, a la hora que sea», enfatizó.

Sobre la percepción de seguridad, sostuvo que «el que viene a Venezuela que es de otro país, dice aquí la gente anda con el celular en la calle. Aquí no le roban el celular a nadie ¿de dónde venimos? de que de aquí mataban un muchacho por un par de zapatos, aquí en este país».

Para finalizar, hizo un contraste con décadas previas al recordar que «un fin de semana bueno, en Caracas, tranquilo en Caracas, en paz en Caracas eran 30 muertos, ahí están las estadísticas, ahí están los periódicos de la época que los pueden revisar».

«Ahorita aquí en Caracas, una persona asesinada, ya es una noticia, antes era como 30 muertos, 35 toda la semana y un fin de semana eran terribles aquí en Caracas», concluyó.