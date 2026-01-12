Venezuela

VIRAL: Filtran video del bloqueo de la pista aérea de La Carlota, habría sido ordenado desde el #3ENE

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La pista de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, permanece bloqueada este lunes, a más de una semana de los bombardeos y asalto de Estados Unidos, cuando fue detenido Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Contents

La Carlota fue uno de los objetivos de los bombardeos perpetrados por Estados Unidos. En medio del caos que se vivió el 3 de enero, las autoridades bloquearon la pista de la base aérea.

Leer Más

¿Un plan para asesinar a Leopoldo López? Lo que dice Diosdado Cabello que involucra a Ledezma
Maduro anunció «mesas de trabajo» con Chevron y confirmó venta de Monómeros a Colombia
Emiten alerta de vigilancia por calor extremo para zona metropolitana de Phoenix y Las Vegas

A casi 10 días del ataque, permanecen varias avionetas y un camión cisterna bloqueando la pista de aterrizaje. Cabe destacar que estas naves fueron ubicadas en la vía poco después del bombardeo.


La periodista Francia Sánchez difundió en su cuenta de X (Twitter) un video en el que se aprecia la pista bloqueada. Los aviones y el camión, como se puede ver en las imágenes, se encuentran estacionados a lo largo de la vía de despegue.

DAÑOS EN LA LA CARLOTA

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no han precisado por cuánto tiempo permanecerá bloqueada la pista de La Carlota. No hay reportes de operaciones aéreas tras el bombardeo.

Venezolana de Televisión (VTV) difundió el 3 de enero imágenes de los daños en La Carlota. En las imágenes se puede constatar que vehículos militares, una unidad castrense y varios autobuses sufrieron daños de distinta magnitud.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PADRINO LÓPEZ RATIFICA RESPALDO A DELCY RODRÍGUEZ: «NOS COMPROMETEMOS A APOYAR Y ACATAR»

Sin embargo, las autoridades todavía no han brindado un balance oficial sobre la cantidad de fallecidos y heridos, o las infraestructuras afectadas. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que hubo más de 100 muertos en la operación estadounidense.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Una residente de Tennessee, identificada como Amanda Mears, vivió un episodio aterrador cuando su perro —una mezcla de American Pitbull y American Staffordshire Terrier— la atacó violentamente dentro de su casa.  
El aterrador ataque de un pitbull a su dueña que la dejó con una pierna amputada: “Quedó colgado de un hilo”
EEUU
La tensión se apoderó del barrio de Westwood, en Los Ángeles (EEUU), cuando un camión de mudanzas U-Haul irrumpió entre una multitud que marchaba en apoyo al pueblo y contra grave situación en Irán.  
Horror en Los Ángeles: Camión embistió a manifestantes que marchaban en rechazo a la “masacre en Irán”
EEUU
Trump planea reunión con su gabinete y estas son las opciones para detener la ‘masacre’ en Irán
EEUU