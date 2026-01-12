VIRAL: Filtran video del bloqueo de la pista aérea de La Carlota, habría sido ordenado desde el #3ENE

La pista de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, permanece bloqueada este lunes, a más de una semana de los bombardeos y asalto de Estados Unidos, cuando fue detenido Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La Carlota fue uno de los objetivos de los bombardeos perpetrados por Estados Unidos. En medio del caos que se vivió el 3 de enero, las autoridades bloquearon la pista de la base aérea.

A casi 10 días del ataque, permanecen varias avionetas y un camión cisterna bloqueando la pista de aterrizaje. Cabe destacar que estas naves fueron ubicadas en la vía poco después del bombardeo.

La pista de aterrizaje de la Base Aérea La Carlota permanece bloqueada desde el día siguiente al bombardeo, por jet privados y un camión. pic.twitter.com/T5MXb5quzw — Francia Sánchez (@Franciasanchezc) January 12, 2026



La periodista Francia Sánchez difundió en su cuenta de X (Twitter) un video en el que se aprecia la pista bloqueada. Los aviones y el camión, como se puede ver en las imágenes, se encuentran estacionados a lo largo de la vía de despegue.

DAÑOS EN LA LA CARLOTA

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no han precisado por cuánto tiempo permanecerá bloqueada la pista de La Carlota. No hay reportes de operaciones aéreas tras el bombardeo.

Venezolana de Televisión (VTV) difundió el 3 de enero imágenes de los daños en La Carlota. En las imágenes se puede constatar que vehículos militares, una unidad castrense y varios autobuses sufrieron daños de distinta magnitud.

Sin embargo, las autoridades todavía no han brindado un balance oficial sobre la cantidad de fallecidos y heridos, o las infraestructuras afectadas. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que hubo más de 100 muertos en la operación estadounidense.