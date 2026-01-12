Padrino López ratifica respaldo a Delcy Rodríguez: «Nos comprometemos a apoyar y acatar»

El ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, ratificó este lunes su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantendrán junto al gobierno.

Padrino publicó en su cuenta de Instagram un mensaje llamado a la «unión nacional y conciencia histórica». A la vez que condenó la «agresión militar» de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, reiteró la posición de la institución castrense.

«Desde la FANB nos comprometemos a apoyar y acatar el llamado de la presidenta encargada Dra. Delcy Rodríguez a la unidad, en estos difíciles y estelares momentos que vive nuestra República», dijo Padrino.

El ministro destacó que concluyó una semana «llena de complejidades» tras el ataque estadounidense. En tal sentido, manifestó su «dolor (por) nuestros fallecidos en combate, héroes y heroínas de esta patria».

PADRINO RECHAZA LA «INTRIGA»

En medio de especulaciones sobre el futuro del país, Padrino sostuvo que «en nada ayuda a la paz la intriga, el sectarismo o la polarización esteril». Por tanto, sostuvo que se trata de un «momento de unidad nacional».

«En los momentos más difíciles que hemos atravesado después de la partida de nuestro comandante Chávez, evitar un derramamiento de sangre entre venezolanos y la división de la FANB ha guiado mis propósitos», acotó Padrino.

El general en jefe subrayó que mantuvo su posición en «el proceso de agresiones» al país, citando el 2014, 2017 y 2019, cuando hubo masivas protestas antigubernamentales. «Sin unión, no habrá libertad ni independencia», concluyó.

Las declaraciones de Padrino se dieron una semana después del bombardeo estadounidense del 3 de enero. Desde un principio, el militar manifestó su respaldo al gobierno venezolano y condenó a la Casa Blanca.