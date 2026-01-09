Gobierno (E) confirmó presencia de funcionarios de EEUU en el país, van a «iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático»

El Gobierno encargado de Venezuela informó este viernes que ha decidido iniciar un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con Estados Unidos.

En ese sentido, acotó que está orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países.

Esto «con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo», señaló el gobierno en un comunicado publicado por el canciller Yván Gil.

Asimismo, confirmó que arribó al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que «realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática».

ENVIARÁN DIPLOMÁTICOS DE VENEZUELA A EEUU

De igual manera, anunció que una delegación de diplomáticos venezolanos «será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes».

«Tal como ha reiterado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática. Convencida de que la diplomacia bolivariana de paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía. Así como el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz», expresó.