VIRAL: Explosión de tubería matriz desató el caos en la intercomunal El Valle – Coche, varios sectores quedarían sin agua

La rotura de una tubería en la Avenida Intercomunal de El Valle, en el sur de Caracas, generó caos en la zona al mediodía de este jueves. La inesperada inundación generó problemas en el tránsito vehicular.

En redes sociales se viralizaron videos grabados en las inmediaciones de la Avenida Intercomunal, una importante arteria vial de la zona. También se inundaron varias calles del sector y el agua llegó hasta la autopista Valle-Coche.

Con el paso de los minutos, un gran flujo de agua se apoderó de sectores de la Avenida Intercomunal y sectores aledaños. Como era de esperar, el tránsito de vehículos y transeúntes se vio afectado.

#19Feb | Reportan la rotura de una tubería matriz de aguas blancas en la avenida principal de Coche en Caracas. Video: RRSS pic.twitter.com/59uPkGLYCl — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 19, 2026



A pesar de la gravedad de la situación, no hay reportes de heridos, víctimas mortales o daños graves en la infraestructura de El Valle. Se espera un pronunciamiento de las autoridades brindando un balance sobre el siniestro.

¿QUÉ PASÓ EN EL VALLE?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) no se han pronunciado al respecto. Se desconoce la causa de la rotura de la tubería matriz o la magnitud de los daños en el sistema de agua en El Valle.

De acuerdo al medio Globovisión, el incidente comenzó por la ruptura de una tubería de aguas blancas en las inmediaciones de la estación Coche del Metro de Caracas, aunque todavía no hay detalles oficiales sobre la ubicación de la falla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUERTE BAJÓN ELÉCTRICO AFECTÓ A CARACAS Y VARIOS ESTADOS DEL PAÍS ESTE 19FEB

Esta clase de fallas suele generar el cierre del suministro de agua potable hacia la zona. En tal sentido, es posible que el servicio se vea restringido en El Valle, Coche y otros sectores cercanos de la ciudad capital.

La rotura afectaría al Sistema Tuy III, que surte a diversas zonas de las parroquias El Valle, Coche, San Pedro, La Vega, Caricuao, San Juan, El Recreo, Antímano y El Paraíso. También quedarían sin servicios varias urbanizaciones del municipio Baruta.