Venezuela

Fuerte bajón eléctrico afectó a Caracas y varios estados del país este 19Feb

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
bajón eléctrico

Un fuerte bajón eléctrico se registró este jueves en Caracas y otros estados del país generando una ola de reportes en redes sociales.

En tal sentido, algunos equipos eléctricos se apagaron por unos segundos, parpadearon las luces de los hogares o fallaron algunos semáforos. Incluso algunas zonas de la capital se quedaron sin servicio.

El bajón ocurrió a las 2:42 p.m. Según los reportes en X afectó Caracas, Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia, Lara, entre otros estados.

Hasta el momento Corpoelec no se ha pronunciado con respecto a este fuerte bajón eléctrico.

BAJÓN ELÉCTRICO EN EL PAÍS 

Los bajones no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país, de acuerdo a numerosas denuncias e informes especializados. A pesar de que la situación ha mejorado en el último par de años, la problemática prevalece.

Especialistas han alertado sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que debe haber mejoras en mantenimiento e inversión.

Los bajones ocurren semanas después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una reforma legislativa para «actualizar y mejorar» el SEN, «tanto en generación, como en transmisión y distribución».

 

