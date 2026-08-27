VIRAL: El indignante video que muestra el brutal maltrato animal contra una pequeña Tamanduá en Anzoátegui, piden justicia

Un video que muestra el maltrato contra una cachorrita Tamanduá —también conocida como osa melera amazónica— generó indignación luego de que durante las últimas horas se difundieran las imágenes en redes sociales.

La denuncia fue expuesta por Karen Brewer-Carías a través de su cuenta de Instagram (@karenexplora), medio por el cual señaló que un grupo de jóvenes de Barcelona, en el estado Anzoátegui, fueron quienes atentaron contra el animal.

En su mensaje llamó la atención sobre lo ocurrido a la osita, de apenas dos kilos aproximadamente, pariente de los perezosos y de los osos hormigueros grandes.

«Urgente, tienes que compartir este video. Pero antes de que te pongas a lanzar veneno en los comentarios, te quiero contar qué es un Tamanduá y dónde puedes poner esa rabia en un lugar que sí valga la pena y que genere los cambios que necesitamos para que esto no siga ocurriendo», expresó.

En este sentido, Brewer-Carías explicó las características de la especie y su rol dentro del ecosistema: «El oso melero, Tamanduá u oso hormiguero amazónico, es un animal pariente de los perezosos y de los osos hormigueros grandes, pero mucho más pequeño (…) Ellas tienen una lengua larga que puede llegar a medir más de 30 centímetros, del tamaño de una regla de colegio, que es pegajosa y que utilizan para comer abejas, hormigas y termitas; pueden comer alrededor de 9.000 insectos al día».

Añadió que las termitas dañan las estructuras de madera de las viviendas y causan pérdidas económicas, por lo que la salud de estos animales beneficia directamente a las comunidades.

Por tanto, la activista pidió a quienes vieron el video canalizar su indignación hacia acciones concretas en lugar de reclamos vacíos en redes sociales.

«Antes de que te pongas a exigir justicia en los comentarios, a pedir que metan preso a los padres, a preguntar dónde estaban ellos, eso no sirve de nada. Créeme que esa frustración que tú estás sacando en los comentarios no sirve de nada», dijo.

RECOMENDACIONES

Entre sus recomendaciones, instó a educar a los niños sobre fauna y biodiversidad, apoyar proyectos de conservación y respaldar el trabajo de especialistas como la doctora Grecia Márquez, dedicada al rescate y cuidado de animales silvestres que conviven con las comunidades urbanas.

«La solución es que te sientes con tus hijos y les quites la tablet, y los pongas a ver cosas de animales, o les pongas a leer libros sobre la fauna y biodiversidad de nuestro país. Es que los lleves a un parque y les hables sobre cómo nos beneficia la naturaleza. Eso sí va a cambiar las cosas», señaló.

«Si no tienes hijos, si no tienes sobrinos, habla con las personas que te rodean, comparte este tipo de mensajes, apoya los proyectos de conservación que existen en tu país y que tanta ayuda necesitan. Eso es lo que puedes hacer, que puede cambiar las cosas, porque quejarte no sirve de nada», recalcó.