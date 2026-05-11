VIRAL: Dejaron a un perrito abandonado dentro de una caja en plena autopista y un héroe inesperado le salvó la vida

Un conductor de la aplicación de traslado Ridery y su hijo rescataron y adoptaron a un perrito al que habían dejado abandonado dentro de una caja de cartón en plena autopista Gran Cacique Guaicaipuro, conocida como Francisco Fajardo.

«Miren señores, no me van a creer lo que me acaba de pasar. Me acabo de accidentar en plena autopista. Me espiché. Aquí tengo el repuesto. Que lo voy a cambiar», comenzó el hombre relatando en el video.

«Estaba colocando el cono, estaba colocando el triángulo de seguridad y no van a creer lo que me acabo de encontrar», comentó el hombre, quien se dirigió junto a su hijo a la caja de cartón, la cual estaba completamente sellada y solo tenía unos agujeros de ventilación.

Un chofer de Ridery se queda accidentado en la autopista por un caucho espichado y cuando va a poner el triángulo de seguridad se encuentra una caja con un perrito abandonado. De verdad que todavía hay gente mierda. pic.twitter.com/Yv2MKMNQCi — 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) May 11, 2026

En ese momento le pidió a su hijo que la agarrara. «Yo no sé por qué puede haber gente tan mala. No entiendo por qué tanta maldad. Miren, en plena autopista, señores. Miren lo que han dejado en esta caja. Abre ahí, rómpela».

«Mira, un perrito. Señores y en plena autopista», añadió. En el clip se puede ver como el cachorro temblaba y se acurrucaba en el regazo del adolescente tras salvarse de una muerte segura.

Al tratarse de una zona en la que no suelen circular personas, se desconoce cuánto tiempo estuvo allí. Al final del video el adolescente le pide permiso a su padre para quedárselo y se comprometió a cuidarlo.