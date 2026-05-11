Filtran las impactantes declaraciones de El Aissami en audiencia por caso de Pdvsa-Cripto

El exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, habría solicitado que sea público el juicio que le están haciendo por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.

En ese sentido, habría pedido en la audiencia del 8 de mayo que ahora estén presentes los medios de comunicación.

De acuerdo a lo reseñado por el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, El Aissami relató que el 9 de abril de 2024 fue interceptado por hombres armados que lo llevaron hacia Fuerte Tiuna.

#RESUMEN El 8 de mayo de 2026 Tarek El Aissami rindió declaración, solicitó que el proceso fuera público con presencia de medios de comunicación. Relató que el 9 de abril de 2024 fue interceptado por hombres armados que lo llevaron hacia Fuerte Tiuna. Se le negó la asistencia de… — Zair Mundaray (@MundarayZair) May 9, 2026

Además, denunció que se le habría negado la asistencia de su abogada María Mercedes Berthé, y fue recluido en la celda ’11a’. «Un número que sus captores usaban para intentar borrar su identidad», dijo Mundaray.

Tareck El Aissami también habría denunciado supuestas «torturas» que ha sufrido durante su tiempo de detención.

«Dijo que ocho meses estuvo sometido a un reflector encendido las 24 horas, durmiendo en el piso y sufriendo un frío inclemente ya que los custodios controlaban el aire acondicionado. Según comentó se le privó de aseo personal durante 100 días, hasta que su nariz comenzó a sangrar», comentó el exfiscal al revelar detalles de lo ocurrido en la audiencia.

TARECK EL AISSAMI Y SU DEFENSA

Por otra parte, Tareck El Aissami habría dicho que no le permitieron tener una defensa privada.

«Las autoridades le impusieron una defensa pública inoperante, encarnada en la abogada Silvana Franco y el juez Carlos Liendo. Quienes permitieron que le apagaran el micrófono durante una audiencia telemática cuando intentaba exigir a su defensa privada», señaló Mundaray.

Asimismo, El Aissami supuestamente indicó que los fiscales Eddy Rodríguez y Farik Mora lo visitaban en su celda para «amedrentarlo y chantajearlo, exigiéndole grabar un video en el que confesara delitos».

De igual forma, El Aissami habría acusado al exfiscal Tarek William Saab de «indigno y oprobioso». Incluso comentó que, supuestamente, Saab fue a su celda a burlarse de sus condiciones, diciéndole: «Duermes como un príncipe, porque así duermen los príncipes en el suelo».

SU SALUD

El expresidente de Pdvsa presuntamente indicó en la audiencia que suplicó varios meses por atención médica. Esto debido a dolor e inflamación y «le fue diagnosticada una hernia prostática bilateral y un patrón obstructivo urinario».

«Fue operado de emergencia en el Hospital Militar la noche del 8 de octubre de 2025. No obstante, el almirante Fran Campos ordenó que, a menos de 10 horas de su cirugía, fuera devuelto a prisión. Fue trasladado en una camioneta (no en ambulancia) y se cayó de la silla de ruedas por el dolor. Clamó por su derecho a la salud, advirtiendo que corre riesgo de muerte. Esto porque la malla quirúrgica se le movió y se está acercando a la arteria femoral», dijo Mundaray sobre las declaraciones del exministro.

Además, habría pedido ver a su hijo tras saber que estaba delicado de salud. «Suplicó al tribunal que le permitieran verlo, revelando que se encuentra recién operado del corazón. Se quebró en llanto al manifestar su temor de que, a causa de esta delicada intervención quirúrgica, su hijo ‘se vaya a otro plano'», acotó según el exfiscal Mundaray.

Durante el interrogatorio del Ministerio Público, El Aissami se negó a responder sobre cómo adjudicaba los buques o manejaba la industria.