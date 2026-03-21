VIRAL: Chacao presentó sus nuevos perros robots policías, primeros en Latinoamérica

Gustavo Duque, alcalde de Chacao, incorporó este viernes por la noche perros robots autónomos con inteligencia artificial a las labores de vigilancia y patrullaje ciudadano, convirtiendo así al municipio como el primero en toda Latinoamérica en contar con este tipo de dispositivos avanzados.

Los dos ejemplares, bautizados como «Voltio» y «Turbo», cuentan con equipamiento de cámaras de alta resolución y sensores de movimiento de última generación. Asimismo, Duque explicó que estos dispositivos transmiten imágenes captadas de forma directa a la Sala Situacional de Chacao para su monitoreo en tiempo real.

DETALLES DE LOS ROBOTS

Los robots poseen la capacidad de verificar placas de vehículos y supervisar a todas las personas que transitan por las zonas vigiladas mediante sus cámaras. Estos sistemas están programados específicamente para identificar situaciones de hurto, daños a la propiedad pública o el hallazgo de vehículos que se encuentren solicitados.

Duque expuso la capacidad de respuesta de los robots durante una demostración pública donde los dispositivos obedecieron órdenes de interacción como «dar la patica». Los ejemplares mecánicos también demostraron su habilidad para posicionarse sobre sus dos patas traseras ante la mirada de los asistentes.

Este avance tecnológico forma parte de un plan de seguridad más amplio que incluye la adquisición de unidades vehiculares en excelentes condiciones para el despliegue. El alcalde de Chacao anunció además que la brigada de canes biológicos ya se encuentra en proceso de formación y estará lista para salir a las calles pronto.

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Los perros biológicos trabajarán de forma complementaria con los perros robotizados en los próximos días para reforzar la presencia policial en todo el municipio. El mandatario local reafirmó su compromiso de convertir a Chacao en un referente tecnológico de seguridad para toda la región en el futuro cercano.

«Van a estar recorriendo las plazas observando si hay alguna situación de hurto, de irregularidad o de algún daño a la propiedad», enfatizó Duque durante su discurso. El alcalde detalló que «Voltio» y «Turbo» estarán desplegados principalmente en las plazas del municipio para garantizar la tranquilidad de los vecinos.

Los dispositivos recorrerán los espacios públicos de forma totalmente autónoma trabajando en conjunto con los funcionarios que integran la policía municipal de Chacao. Esta estrategia busca optimizar la vigilancia preventiva y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidente que ocurra en las áreas recreativas.