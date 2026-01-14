VIRAL: Biagio Pilieri reaparece en la procesión de la Divina Pastora tras 16 meses de prisión

El dirigente opositor Biagio Pilieri estuvo presente este miércoles en la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto, estado Lara, pocos días después de que salió de prisión durante las excarcelaciones de presos políticos.

Pilieri, que pasó 16 meses tras las rejas, visitó la capital larense esta mañana. Mientras que miles de feligreses hacían honores a la Divina Pastora, el dirigente de 60 años estaba arrodillado rezando.

Se trata de la primera aparición pública de Pilieri desde que salió de los calabozos de El Helicoide, en Caracas. Como era de esperar, el dirigente estaba notablemente emocionado por participar en la procesión.

Cabe destacar que en esta misma actividad hizo su segunda aparición pública Alfredo Ramos, exalcalde del municipio Iribarren. El dirigente pasó más de un año en la clandestinidad ante el riesgo de ser detenido.

PRISIÓN DE PILIERI

El exdiputado fue detenido el 28 de agosto de 2024 en las inmediaciones del Centro Lido, en el este de Caracas. Luego de una manifestación, fue interceptado por funcionarios del Estado no identificados y detenido junto a su hijo y dos personas que lo acompañaban.

Pilieri fue trasladado hasta El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Desde entonces, el dirigente se mantuvo privado de libertad y pasó a ser considerado un preso político.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROMPIÓ EL SILENCIO: EXPRESO POLÍTICO REVELÓ LAS CONDICIONES EN LAS QUE ESTABAN LOS DOS ITALIANOS LIBERADOS DEL RODEO I

Durante más de un año, no hubo mayores detalles oficiales sobre el proceso judicial en contra de Pilieri. Su esposa, María Vasile, dijo que fue imputado por «conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria».

Pilieri fue uno de los primeros presos políticos en ser excarcelados luego de que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, anunció liberaciones masivas. Aunque unas 100 personas salieron de los calabozos, ONG alertan que todavía se mantienen detenidos cientos de presos políticos.