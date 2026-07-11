VIRAL: Barberos de La Guaira regalaron cortes de cabello a rescatistas de El Salvador como agradecimiento

El barbero venezolano, Edimber Rodríguez, junto a otros dos colegas, tuvieron un bonito gesto de regalar cortes de cabello a los rescatistas de El Salvador en el país, como muestra de agradecimiento por sus arduas labores en La Guaira en la búsqueda de sobrevivientes.

La iniciativa nació directamente como un sincero homenaje de agradecimiento hacia el cuerpo de socorristas por sus labores humanitarias ininterrumpidas. Los profesionales de las tijeras decidieron retribuir el esfuerzo de los brigadistas, quienes continúan desplegados ejecutando tareas de apoyo crítico para la población damnificada.

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Rodríguez difundió los detalles de esta experiencia solidaria a través de sus plataformas digitales oficiales. El barbero venezolano manifestó públicamente que sintió un profundo honor al atender a quienes definió con cariño como ‘hermanos’, al tiempo que ensalzó el enorme ambiente de camaradería y respeto que caracterizó a toda la actividad.

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Un video muestra a los rescatistas salvadoreños sentados mientras los barberos les cortan el cabello. Las imágenes capturaron conversaciones fluidas, risas compartidas y múltiples momentos de buen humor entre los trabajadores venezolanos y los funcionarios extranjeros durante la sesión de estilismo.

Los integrantes de la misión de El Salvador correspondieron el noble gesto de los peluqueros locales y compartieron sus propios alimentos con ellos. Este intercambio gastronómico reforzó la unión espontánea en el puesto de trabajo provisional, transformando la jornada técnica en un espacio de convivencia y apoyo mutuo entre ambas delegaciones.

Uno de los rescatistas internacionales tomó la palabra al finalizar las labores para agradecer la inmensa hospitalidad que Venezuela les ha brindado desde su llegada. El funcionario centroamericano manifestó su admiración y reconocimiento por el trato afectuoso y solidario que reciben diariamente.

Rodríguez cerró el emotivo encuentro vecinal asegurando que la actividad buscaba corresponder de forma directa el valioso sacrificio de los rescatistas de otros países.