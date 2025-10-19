VIRAL: Así reaccionó Maduro tras canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Nicolás Maduro siguió en vivo la transmisión televisiva de la histórica Misa Papal de Canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles desde la casa del Venerable en la populosa parroquia La Pastora.

En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver a Maduro acompañado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, su hijo Nicolás, así como otros militantes de su gobierno.

Nicolás Maduro describió como un día lleno de júbilo y emoción la ceremonia en la Ciudad del Vaticano. “José Gregorio Hernández llega más allá de nuestras fronteras desde siempre, porque siempre fue santo. Es un día donde se ha logrado que se reconozca la fuerza de santidad que tiene el pueblo de Venezuela”.

Asimismo, destacó el acto que incluyó a la madre Carmen Rendiles. «Vimos toda la ceremonia del Vaticano con la bandera de Venezuela, sus ocho estrellas y el caballo galopante, y verdaderamente es una reivindicación de la venezolanidad y de la identidad de nuestro pueblo».

Además, Maduro aseguró que también promovió la causa del «Médico de los pobres» en el Vaticano, luego de que el 17 de junio de 2013 visitara al papa Francisco al que le entregó una figurita en madera de José Gregorio Hernández. “Él me dijo: ¿Qué es eso, Maduro? Le empecé a hablar de José Gregorio Hernández y allí comenzó una amistad por la causa de este venezolano”.

De igual forma, afirmó que le envió no menos de 10 cartas con el padre Numa Molina “y el Papa Francisco se sensibilizó de tal manera que se hizo devoto de José Gregorio Hernández”.

Maduro también destacó que en este acto de canonización “se elevaron plegarias por el espíritu eterno de quien será santo: el Papa Francisco, que le dio este regalo tan hermoso a Venezuela”.

Finalmente, manifestó que como hicieron la madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández Cisneros, se debe dejar huellas visibles en la vida. «Amor en acción y convertir la fe en Cristo en obra permanente de amor».