VIRAL: Así fue la operación de rescate de dos guacamayas que pasaron tres días atrapadas en lo alto de un chaguaramo

Este domingo 27 de septiembre, se realizó el rescate de dos guacamayas que habían quedado atrapadas en lo alto de un chaguaramo, que estaba podrido por dentro, ubicado en la urbanización Valle Arriba del municipio Baruta.

En videos difundidos a través de las redes sociales, el alcalde Darwin González fue actualizando la situación desde que comenzaron las labores de socorro hasta el rescate efectivo de las aves.

“Atención vamos a hacer las labores para rescatar la guacamaya en Valle Arriba, en el edificio Royal Palace”, anunció el burgomaestre en su primera publicación.

En este clip se puede ver a las guacamayas en la parte alta de uno de los chaguaramos de la zona. Resaltaba una en especial que tenía su cabecita atrapada.

Los comentarios de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. Uno de los usuarios destacó: “Los chaguaramos secos son importantes para las guacamayas es donde ellas anidan”.

Mientras que otro advirtió que hacía falta “una grúa” para facilitar las labores de rescate.

Posteriormente, en un segundo video, el burgomaestre anunció que las aves fueron rescatadas. “No fue fácil, pero se logró”, dijo.

En las imágenes se puede observar que los funcionarios de Protección Civil usaron una grúa para rescatar a los especímenes. Después alcalde informó que se llamó a los veterinarios especializados en aves exóticas para atenderlas.

Asimismo se explicó, que los funcionarios hicieron un “análisis de la situación para el rescate”, para luego realizar “un rescate exitoso y traslado al veterinario de los ejemplares”.

Luego, González destacó que esta acción fue posible debido al “reporte tanto de los vecinos, como de nosotros como funcionarios públicos”.

“Fue un procedimiento de envergadura con este equipo de @baruta_pc que hizo un gran trabajo para este rescate. Al final del procedimiento el árbol cayó por encontrarse podrido y ya el equipo hará la remoción del mismo. Gracias a Protección Civil por esto, es un gran alivio para quienes amamos a los animales”, manifestó el funcionario en Instagram.

González agradeció a los vecinos y también a los funcionarios de Protección Civil Baruta, por el trabajo realizado. “Definitivamente, un gran trabajo de @baruta_pc y una victoria para esta gestión que trabaja por los vecinos, incluyendo a nuestros animales”, sentenció.

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