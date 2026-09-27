San Miguel Arcángel será el protector de Baruta, develarán escultura este 29Sep

Este sábado 26 de septiembre, el alcalde de Baruta, Darwin González, anunció que para el 29 de este mes se tiene prevista la develación oficial de la escultura de San Miguel Arcángel, realizada por el joven Josué Benjamín, de 17 años.

La escultura ya llegó al municipio, según informó el burgomaestre en sus redes sociales. Allí invitó a los ciudadanos asistir a la inauguración oficial de la obra que va a servir como símbolo de protección para la localidad.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, González dijo sentirse “sumamente emocionado por este gran momento”.

En total, la obra mide de unos tres a cuatro metros y será instalada en una base de otros cuatro metros de altura.

Por su parte, el escultor destacó la importancia que significa para él este trabajo. “Una obra que simboliza protección, fortaleza y fe, creada para convertirse en parte de este lugar. Le doy gracias a Dios por permitirme crear esta escultura”, dijo en su cuenta en Instagram.

En el video se publicaron clips del proceso de elaboración de la escultura y al respecto, Josué explicó que para él representó un momento muy especial.

El acto está previsto para el martes a las 4 de la tarde, en la Av. Principal de Las Mercedes, frente a la plaza del concejo municipal.

La obra de San Miguel Arcángel del joven escultor Josué Benjamín llegó a Baruta y será inaugurada este 29 de septiembre. Video: Darwin González pic.twitter.com/Ay1XOlgARg — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 27, 2026