VIRAL: Así fue el impactante ‘Barloventeo’ de este 2026 a la Virgen del Valle en Margarita

Este martes se llevó a cabo el Barloventeo a la Virgen del Valle en Pampatar, una de las principales tradiciones de la isla de Margarita. Las imágenes de la celebración se viralizaron en redes sociales y sorprendieron a miles de fieles.

El alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, estuvo presente en el Barloventeo y brindó un balance. Al igual que cada 8 de septiembre, marineros, pescadores y familias devotas rindieron homenaje a la Virgen del Valle, Patrona del Oriente del país.

«Nace de una tradición familiar de Pampatar en 1997 y es una procesión que fue creciendo. Con el tiempo, se le han sumado muchos sectores», recordó Rodríguez. «Este año están reportadas más de 400 embarcaciones», explicó al periodista Dexcy Guedez.

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La procesión marítima de este año también contó con embarcaciones de la Armada Nacional, además del apoyo de marcas privadas. Miles de personas acompañaron el Barloventeo de este año y rindieron homenaje en la Bahía de Pampatar.

BARVOLENTEO VIRAL

Las imágenes del Barloventeo se viralizaron en redes sociales, producto de la gran magnitud de la procesión. En los videos se pueden apreciar cientos de embarcaciones en las costas caribeñas de Pampatar.

«Una vez más, la Bahía de Pampatar se llenó de embarcaciones para vivir una de nuestras tradiciones más especiales. Pescadores, devotos, vecinos y visitantes se encontraron en el mar para rendir homenaje a nuestra Virgen del Valle», dijo la Alcaldía de Maneiro.

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El Barloventeo de este año dejó imágenes increíbles, que dejaron en evidencia el valor de esta tradición margariteña. Sin embargo, la celebración no estuvo exenta de problemas, puesto que una de las embarcaciones se hundió en el mar. No hubo lesionados y la procesión continuó sin mayores contratiempos.