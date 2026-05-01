VIDEOS: Trabajadores y jubilados marchan en Caracas este 1° de mayo, se mantiene demanda por salarios dignos

Trabajadores activos y jubilados marcharon desde horas de la mañana de viernes, 1 de mayo, en Caracas, para exigir salarios dignos y reivindicaciones laborales, en una jornada marcada por el descontento frente al reciente anuncio de Delcy Rodríguez sobre el ajuste del ingreso mínimo integral.

Durante la marcha, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), afirmó que el conflicto laboral «sigue abierto» y cuestionó que las decisiones oficiales se tomaran sin consultar a los trabajadores.

Señaló que, pese a la oportunidad de corregir el rumbo, el Ejecutivo presentó medidas que calificó como insuficientes y desconectadas de las necesidades reales del país.

«Sigue manteniéndose la demanda de aumento general de sueldos, salarios y pensiones porque ayer el salario en Venezuela no se movilizó ni un centavo de dólar», señaló.

Afonso no fue el único en rechazar los anuncios de Rodríguez. Griselda Sánchez, dirigente sindical del sector educativo, reiteró que los trabajadores requieren salarios dignos y sostuvo que la situación económica exige no solo ajustes, sino también un cambio político que incluya elecciones libres durante este año.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, también rechazó el ingreso mínimo integral de 240 dólares anunciado por la presidenta encargada de Venezuela, al considerar que «no puede ser catalogado como un aumento salarial».

Aseguró que el gremio continuará en las calles hasta lograr mejoras reales en las condiciones laborales, sumándose así a un movimiento nacional que mantiene viva la exigencia de justicia salarial.

#Envideo | El prof. José Gregorio Alfonso (@gregorio_alfonso) Presidente de la Asociación de Profesores de la UCV en la concentración en la Plaza Brión de Chacaíto “Sigue manteniéndose la demanda de aumento general de sueldos, salarios y pensiones porque ayer el salario en… pic.twitter.com/WsfBumTo9G — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 1, 2026

SIN INCIDENTES HASTA AHORA

La movilización partió en horas de la mañana desde la plaza Brión de Chacaíto y avanzó hasta la plaza Morelos, en Bellas Artes, donde los asistentes corearon consignas en demanda de sueldos justos y la convocatoria a elecciones libres.

La protesta se desarrolló en el marco del Día del Trabajador y reflejó el creciente malestar de diversos sectores frente a las medidas anunciadas por el gobierno interino.

Hasta poco más del mediodía, no se registraron incidentes en la movilización ni obstáculos significativos que impidieran su avance, porque la marcha pudo avanzar desplazarse pese a la instalación de un piquete de seguridad en Plaza Venezuela.