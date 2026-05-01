VIDEO: Los perlazos de Edmundo González ante el ajuste del ingreso mínimo integral

El líder opositor Edmundo González cuestionó este viernes, 1 de mayo, el ajuste del ingreso mínimo integral anunciado por la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y afirmó que los trabajadores venezolanos «merecen mucho más» que un salario base equivalente a 0,27 centavo de dólar.

«Aquí el problema no es solo económico, es de prioridades. En teoría el dinero circula, pero no le llega a quien trabaja. Un país que castiga a la organización, que debilita sindicatos y gremios, no tiene solo una crisis económica, tiene una falla de responsabilidad pública», aseveró por medio de un video publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

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El presidente electo también rechazó que el Gobierno presente el ajuste como un «incremento responsable», al considerar a su juicio que se transmite la idea de que el salario es una concesión estatal y no un derecho.

«Eso no es normal. Ya basta. Tú que sostienes al país con tu trabajo, mereces mucho más. Mereces un salario digno para tener una vida digna», enfatizó.

González insistió en que el trabajador venezolano sostiene al país sin recibir una compensación acorde y reiteró que la dignidad comienza por un ingreso que permita vivir, no solo sobrevivir.

«Trabajar no puede ser sinónimo de sobrevivir. Tiene que volver a ser sinónimo de vivir con dignidad», recalcó el dirigente opositor.

Cambiar los nombres no cambia la realidad.

“Aumento responsable”.

“Aumento integral”.

Pero:

Sí hay dinero para sostener estructuras de control.

Sí hay recursos para la persecución sindical. Quien trabaja y sostiene el país vive así:

•$0,27 de salario mínimo oficial.

•$240 de… pic.twitter.com/WOjikFMTWt — Edmundo González (@EdmundoGU) May 1, 2026

AUMENTO AL INGRESO MÍNIMO EN VENEZUELA

El pronunciamiento se produjo un día después de que Rodríguez anunciara que el ingreso mínimo integral se fijará en 240 dólares, una cifra que combina salario base y bonificaciones, pero que no modifica el salario mínimo oficial, todavía cercano a 30 centavos de dólar.

«El ingreso mínimo integral será el equivalente a 240 dólares. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años, no habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel. El día de hoy se suscribió un muy importante acuerdo en la mesa para los consensos laborales y sociales (…) este ingreso mínimo integral está exhortando el sector privado también a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior al equivalente de los 240 dólares», indicó Rodríguez.

No detalló la distribución del nuevo monto, que hasta ahora incluye el bono de alimentación y de guerra para el sector público.

Sin embargo, se inició este mismo, jueves 30 de julio, el pago del retroactivo por el mes de abril, que la «presidenta encargada» había incluido en el ajuste, del Bono Incremento Integral de los trabajadores activos y jubilados por el Sistema Patria.

El Canal Patria Digital informó, a través de sus redes sociales, que el monto establecido es de 24.350,00 bolívares o 49,73 dólares al cambio oficial para los trabajadores activos de la administración pública y de 17.045,00 bolívares o 34,81 dólares para el personal jubilado.

Esto evidenciaría que el aumento del ingreso mínimo integral solo aplicaría al «bono de guerra» y que el salario mínimo quedó igualmente en 130 bolívares.

En concreto, el salario mínimo no cambió, sigue siendo 130 bolívares. El ajuste sería al bono de guerra, de 150 a 200 dólares (equivalentes en bolívares). Mientras , que el bono de alimentación, se mantiene en 40 dólares.