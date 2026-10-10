Venezuela

VIDEOS: Torrencial aguacero ocasionó caos en diversos sectores de Caracas este 10-Oct

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
3 Min de Lectura
El aguacero que cayó en Caracas inundaron varias calles. Fotos, capturas de videos RRSS
El aguacero que cayó en Caracas inundaron varias calles. Fotos, capturas de videos RRSS

Pasadas las 4:00 de la tarde de este sábado 10 de octubre, un torrencial aguacero azotó Caracas. La lluvia ocasionó caos en diversos sectores, donde las calles y avenidas sufrieron inundaciones y el tráfico de vehículos fue afectado.

Según reportaron usuarios de redes sociales, las inundaciones afectaron la Avenida Bolívar, Puente Hierro, Las Acacias, Bello Monte, entre otros sectores de la capital.

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En los videos difundidos por redes sociales, se puede ver que el agua llegó a niveles considerables, hasta tapar, en algunos casos, la mitad de los vehículos.

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Por otro lado, se registró un nivel elevado y una fuerte velocidad en la corriente del río Guaire: Esto, a la altura de Ciudad Banesco, en Bello Monte, donde confluye con el río El Valle.

En Puente Hierro, el agua corría como si se tratara de una cascada. Mientras que en El Cementerio hubo una acumulación de agua tal que varios carros y motocicletas resultaron afectados.

La lluvia también cayó en Los Altos Mirandinos, Los Teques y la carretera Panamericana. Los aguaceros torrenciales aumentaron desde principios del mes de octubre, días en que se presenta el tradicional Cordonazo de San Francisco en el país.

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