EN FOTOS: Árbol de gran tamaño colapsó desde su base y cayó sobre dos carros en la avenida Panteón este 10-Oct

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) atendieron este sábado una emergencia en la avenida Panteón, donde un árbol de gran tamaño cedió desde su base y cayó sobre dos carros estacionados en la vía pública. Afortunadamente los vehículos se encontraban vacíos cuando se produjo el impacto, por lo que no se han reportado personas lesionadas.

El incidente ocurrió a la altura de la esquina San Narciso, en la parroquia San José del Municipio Libertador, según lo dio a conocer el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, a través de sus redes sociales.

Asimismo, el jefe bomberil precisó que el espécimen vegetal contaba con una altura aproximada de 8 metros. A pesar de las lluvias que se presentaron la tarde de este sábado, Palacios no precisó si la caída fue producto de las fuertes precipitaciones.

DAÑOS MATERIALES Y RESPUESTA INMEDIATA

Afortunadamente, el despliegue técnico confirmó que la contingencia no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas que lamentar. El impacto del tronco y las ramas generó únicamente daños materiales en la carrocería de los automóviles involucrados.

Tras llegar al sitio del suceso, la comisión bomberil activó el protocolo de seguridad y procedió a realizar el corte y poda del árbol a través de herramientas de precisión. Posteriormente se retiraron las ramas pesadas que mantenían atrapados a los dos vehículos estacionados y se movilizaron los restos vegetales principales para abrir el paso en esta importante arteria vial de la parroquia San José.

RESTITUCIÓN DEL TRÁNSITO EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ

Para finalizar las labores de mantenimiento vial, los bomberos coordinaron acciones con el personal de la Corporación de Servicios de la Alcaldía de Caracas.

Las cuadrillas municipales se desplegaron en la esquina San Narciso para completar la recolección total de los desechos vegetales y los restos de escombros. Gracias al trabajo conjunto de ambos organismos, se logró restituir por completo el libre tránsito vehicular y peatonal en este sector de la avenida Panteón.