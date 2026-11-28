Un incendio se registró a eso de las 6:30 p. m. de este sábado en el techo de un edificio ubicado en Las Mercedes, a raíz de la explosión de una bombona de gas, informó el alcalde de Baruta, Darwin González.

En una publicación en X (Twitter), González indicó que funcionarios de Protección Civil del municipio acudieron para atender la situación.

«Vecinos, cuando son las 6:30 p. m., los funcionarios de Protección Baruta están realizando la atención de un incendio en Las Mercedes, entre la Orinoco con Perijá. Estamos en labores para solventar la emergencia», dijo en ese momento.

Vecinos, cuando son las 6:30pm los funcionarios de @baruta_PC están realizando la atención de un incendio en Las Mercedes entre la Orinoco con Perija. Estamos en labores para solventar la emergencia. pic.twitter.com/OcCdczr51B — Darwin González (@darwingonzalezp) November 28, 2026

Posteriormente, poco antes de las 7:00 p. m., el burgomaestre dijo que los equipos ya habían controlado el incendio. Además, confirmó que el origen del fuego se debió a la explosión de una bombona de gas que no dejó heridos ni daños graves.

«El incendio registrado en Las Mercedes ya fue controlado y apagado, se había producido tras la explosión de una bombona de gas ubicada en el techo. No se registran pérdidas materiales mayores ni heridos», acotó.

Finalmente, indicó que el edificio se desalojó por completo «hasta nuevo aviso», a la espera de concluir con todas las labores para que las personas puedan retornar a este.

El incendio registrado en Las Mercedes ya fue controlado y apagado, se había producido tras la explosión de una bombona de gas ubicada en el techo. No se registran pérdidas materiales mayores, ni heridos. El personal bombero, de Protección Civil y Ángeles de la Autopista… https://t.co/Js3GZx5XCK pic.twitter.com/Hb85ZDZDox — Darwin González (@darwingonzalezp) November 28, 2026

Por su parte, el comunicador Román Camacho dio más detalles al señalar que el cilindro que estalló fue una bombona de 43 kilogramos. Además, precisó que las autoridades recomendaron a los ciudadanos no circular por la zona para facilitar las labores de los organismos pertinentes.