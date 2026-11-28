Las intensas lluvias que cayeron este sábado en el municipio Córdoba, en el estado Táchira, provocaron deslizamientos de tierra y dejaron al menos 15 casas inundadas, aunque sin reporte de heridos o víctimas mortales.

Según medios regionales, los deslizamientos obstruyeron el cauce y desbordaron la quebrada La Ratona, cuyas aguas invadieron las vías del sector El Cafetal.

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Los cuerpos de seguridad y rescate contabilizaron hasta el momento 15 casas inundadas y dos personas de la tercera edad aisladas. Afortunadamente, las autoridades señalaron que el incidente no dejó fallecidos ni personas desaparecidas.

En ese sentido, comisiones de Protección Civil, Bomberos del municipio Córdoba y trabajadores de la alcaldía acudieron de inmediato a la zona afectada para trabajar en el lugar y auxiliar a los vecinos perjudicados por la crecida.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron cómo las calles resultaron anegadas tras el desborde y los deslizamientos provocados por las lluvias. El agua en las avenidas incluso ascendía hasta tapar totalmente los cauchos de varios vehículos, impidiendo que pudieran movilizarse.

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Entre todo, la situación dejó una escena conmovedora en la que un ciudadano corrió a abrazar a su perro, rescatado por los equipos. En ese emotivo instante, el hombre no pudo contener el llanto al ver que su mascota estaba sana y salva.