VIDEOS: Realizaron inspección técnica en el Guri para garantizar la estabilidad del SEN

El Estado Mayor Eléctrico encabezó una inspección técnica en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, El Guri, en el estado Bolívar, para verificar la operatividad del complejo que aporta más del 70 % de la electricidad del país.

La supervisión forma parte de un despliegue nacional, el cual está orientado a proteger los servicios públicos esenciales, así se informó por medio de un video publicado en redes sociales por el Ministerio de Energía Eléctrica.

La visita fue conducida por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces, por instrucciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Lo acompañaron el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, junto con representantes de los despachos de Agua, Cantv, PDVSA Gas, la Guardia del Pueblo y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Durante la jornada, se señaló que el equipo multidisciplinario revisó los avances operativos de la central y aseguraron que se fijó estrategias para optimizar la prestación de los servicios fundamentales, con el objetivo de garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

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A través de sus redes sociales, el ministro Alcalá ratificó el compromiso asumido desde el complejo generador en el estado Bolívar, en el marco de esta jornada de supervisión.

Manifestó, además, que el Gobierno nacional consolida así una labor permanente orientada a blindar el SEN y asegurar el bienestar de toda la ciudadanía.

​»El monitoreo continuo en las infraestructuras estratégicas asegura la estabilidad y continuidad del servicio para todo el pueblo venezolano», se enfatizó.