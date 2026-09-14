Organizaciones políticas lanzaron «Alianza por Venezuela» para exigir elecciones: ¿Respaldarán a María Corina?

Nueve organizaciones políticas anunciaron este lunes el lanzamiento de la Alianza por Venezuela (AVE), una alternativa unitaria para el rescate de la soberanía y la democracia en el país.

Esta plataforma está integrada por Alianza Bravo Pueblo (ABP), Bandera Roja, Centrados en la Gente; Concertación Ciudadana, Generación Independiente (GENTE), Independientes por Venezuela, Izquierda Unida, Vanguardia Popular y Venezuela Democrática Unida.

Durante una rueda de prensa, indicaron que «son fuerzas políticas y sociales democráticas del país representadas por dirigentes de partidos políticos nacionales y regionales y por los movimientos e individualidades que emergen de los diversos sectores de la sociedad civil».

En ese sentido, destacaron su apoyo al Manifiesto de Panamá que estableció a María Corina Machado es la persona llamada a liderar, en representación de la unidad nacional, cualquier proceso de negociación.

«No venimos a confrontar con nadie, no venimos a competir con Vente Venezuela. Pero apoyamos a María Corina Machado para la presidencia de la República», expresaron.

CRONOGRAMA ELECTORAL

Por eso sostienen que alzan la voz para exigir la presentación de un cronograma electoral «claro que tranquilice a la población y nos conduzca a unas elecciones presidenciales y parlamentarias lo más pronto posible».

«La celebración de estos comicios se erige como una condición ineludible, al igual que el levantamiento de las inhabilitaciones arbitrarias, en particular la que pretende vedar la postulación de la dirigente», aseguraron.

«Nuestro respaldo a su conducción no es capricho ni cálculo, sino el reconocimiento firme de que encarna el sentir de las mayorías nacionales y refleja la unidad superior del país. Por eso exigimos, sin titubeos, un Consejo Nacional Electoral que no sea correa de transmisión del poder, sino árbitro imparcial de la contienda ciudadana. Exigimos un registro electoral que abrace a los millones de venezolanos que hoy pueblan el exilio y que no son ausencia, sino presencia doliente.

Exigimos el fin de las inhabilitaciones arteras, la amnistía que limpie las manchas de la persecución y la restitución de los partidos políticos -hoy afectados por una variedad de torvos procedimientos- como espacios legítimos de la deliberación republicana», sentenciaron.

Además, alertaron sobre la pretensión de adelantar simulacros electorales «montados sobre el miedo y la mentira. Frente a ello, demandamos elecciones presidenciales libres, justas y verificables».

«Pero no habrá democracia verdadera mientras un solo venezolano gima en las mazmorras de la represión. Por eso alzamos la voz por la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares, y por el cese definitivo de la tortura y el hostigamiento», agregaron.

«La reconciliación nacional no es un eslogan, es el horizonte que alcanzaremos cuando cada ciudadano pueda disentir sin miedo y caminar sin cadenas», afirmaron.

#NoticiasAhora | Nueve organizaciones políticas conformaron la “Alianza por Venezuela” para exigir garantías electorales y respaldar a María Corina Machado. Sintoniza la #EmisiónMeridiana: https://t.co/72a0XROhMc pic.twitter.com/3yNKSj2lgB — VPItv (@VPITV) September 14, 2026

«NO VENIMOS EN BUSCA DE CUOTAS DE PODER»

Asimismo, expresaron que no viene a «mendigar nada».

«No venimos en busca de cuotas de poder, que son la moneda falsa con la que los tiranos compran conciencias, ni de privilegios, porque el privilegio es siempre el disfraz de la cobardía (…) No empuñamos armas, sino convicciones; no invocamos el odio, sino la justicia; no pretendemos la venganza, sino la restauración de la legalidad vulnerada. Porque sabemos que la democracia se edifica sobre la palabra empeñada y el sufragio limpio», dijeron.

De igual forma, apuntaron que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia «son de una solidez casi doméstica, casi cotidiana; son la encarnación firme de una voluntad democrática que el régimen, en su paranoia de equilibrista, pretende sepultar en el olvido».

«Somos, hermanos venezolanos, compatriotas todos que desde cualquier rincón del mundo mantenemos encendida la esperanza en la libertad y la democracia. En mayo pasado, nos congregamos en la ciudad de Panamá no para dirimir mezquindades ni para repartir herencias, sino para sellar un compromiso que nos trasciende y nos hermana. Allí, las fuerzas concurrentes, en la diversidad de sus orígenes, pero en la unidad de sus propósitos, coincidimos en fundar la Alianza por Venezuela, poniendo en común la única certeza que nos queda: que la unidad es el camino y que la soberanía nacional y popular constituyen sus metas ineludibles», acotaron.