EN VIDEOS: Presidente del BCV afirma que este año se dará la «normalización» de la economía y disminuirá la inflación

El presidente encargado del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez, aseguró que este año se dará la «normalización» de la economía, mientras que se consolida un crecimiento, disminuye la inflación y mejoran las relaciones con organismos internacionales.

Pérez concedió una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV) y abordó las expectativas de crecimiento económico en el país. Desde un principio, consideró que la flexibilización de las sanciones mejoran el escenario financiero para Venezuela.

«Si yo pudiera calificar qué es lo que va a ocurrir en este 2026 y, especialmente en el segundo semestre, es justamente la normalización», explicó el economista y estadístico. Según el funcionario, esto permitirá «restablecer relaciones con organismos multilaterales».

#4May | Presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez, recalcó que este año 2026 será el año de la ‘normalización económica en múltiples ámbitos’ Video: VTV pic.twitter.com/vkktHCZMl5 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 5, 2026



Pérez afirmó que a normalización económica facilitará que Venezuela tenga acceso a «derechos que tenemos legalmente». Por ejemplo, mencionó los derechos de giro en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

PÉREZ ESPERA ESTABILIZACIÓN

Estados Unidos flexibilizó hace unas semanas las sanciones al BCV, permitiendo que accedan a sistemas financieros internacionales. Ante este escenario, Pérez cree que se dará un periodo de «estabilización de precios y en el tipo de cambio».

«Vamos a vivir un buen momento en el 2026 (…) Salimos de la hiperinflación y se sentaron bases para generar crecimiento económico», indicó el economista, que también destacó cómo se «ordenó la industria petrolera y minera».

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#4May | Presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez, precisó que ‘gracias al esfuerzo de Delcy Rodríguez, se han logrado muchos frutos importantes en el ámbito económico’ Video: VTV pic.twitter.com/2mresMfkSD — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 5, 2026



Pérez también afirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril fue de 10,6%. «Las últimas dos semanas de abril fueron de un solo dígito. Es decir, podemos esperar que a partir de mayo empecemos a tener inflación de un dígito en este país», acotó.

Igualmente, Pérez adelantó que para conseguir este crecimiento y mejora de la economía se tendrá que hacer una importante inversión en servicios, incluyendo electricidad, telecomunicaciones, vialidad y aspectos aeroportuarios.