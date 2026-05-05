Central de Trabajadores propone «evaluar la Ley del Trabajo» y recuperar el tabulador de salario

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) propuso este lunes «evaluar la Ley del Trabajo», apenas unos días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso mínimo básico.

Orlando Pérez, vicepresidente de la CBST, confirmó que «el tema de retroactividad no está en debate para nosotros». Su enfoque está en reformular la ley para beneficiar a los trabajadores, según expuso en una entrevista en el programa 2+2 de Unión Radio.

«Para la progresividad del derecho vamos a evaluar la Ley Orgánica del Trabajo, la vamos a reformular para fundamentar y darle apoyo a la progresividad del derecho de los trabajadores, de la estabilidad, del tema de la inamovilidad, de la seguridad social, de la formación permanente», indicó Pérez.

El gremialista reconoció que «el tema de las prestaciones sociales es bien difícil». En tal sentido, sostuvo que un aumento salarial pasa por «valorizar la apuesta de trabajo de un trabajador en su campo».

Por otra parte, Carlos Pérez, coordinador de la CBST, afirmó que están enfocados en «recuperar» el tabulador de salario de los trabajadores. Explicó que el objetivo es debatir los incrementos contemplando este mecanismo.

TRABAJADORES PÚBLICOS HABLARON

Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) afirmó que el movimiento sindical se mantiene buscan mejoras en el salario de los trabajadores y sus beneficios económicos.

«Nosotros lo que necesitamos es recuperación progresiva en la medida en que el país también progrese porque si no nos vamos a quedar siempre en un debate estéril», expuso en Unión Radio.

Suárez afirmó que, en caso de apoyar una medida ejecutiva, esta debe tener un impacto positivo en los trabajadores. Para ello, pidió recuperar los beneficios y la atención de la seguridad social.

Igualmente, Suárez reconoció que se tienen que hacer reformas en la Ley del Trabajo. Esto se debe a que, desde hace una década, los trabajadores han visto cómo se deterioraron las prestaciones sociales, bono, cajas de ahorros, aguinaldos y vacaciones.