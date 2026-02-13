Carnaval 2026: INTT restringe tránsito de vehículos de carga pesada por tres días

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció la restricción de circulación para los vehículos de carga pesada entre este domingo y el miércoles, buscando garantizar la seguridad vial durante el asueto de Carnaval.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el INTT brindó detalles sobre la medida. La restricción comenzará a la 1 de la madrugada del domingo, 15 de febrero, a la 1 de la mañana del miércoles, afectando a los vehículos con carga superior a los 3.500 kg.

La restricción tiene el «objetivo de garantizar la seguridad vial, durante esta temporada de Carnaval». Igualmente, cabe destacar que el INTT establece algunas excepciones y algunos vehículos de carga pasada que sí podrán circular.

«Esta prohibición de circulación no aplica a vehículos que transportan alimentos perecederos y no perecederos, y sus respectivas materias primarias; asistencia vial, emergencias, policiales o militares, materiales de telecomunicaciones para la defensa de la Nación», añadió el INTT.

También estarán exentos los vehículos con agua potable o químicos para su potabilización, medicinas de corta duración, oxígeno, hielo seco, desechos sólidos de origen domiciliario, gas de uso doméstico o camiones con combustible.

INTT PIDE TOMAR PREVISIONES

El organismo precisó que esta medida está enmarcada dentro de las resoluciones del Ministerio de Interior y Justicia. Por tanto, el INTT exhortó a los prestadores de servicio a evitar transportes en estas fechas.

«Se exhorta a los transportistas a tomar las previsiones necesarias ante la restricción de circulación vigente y cumplir estrictamente con las medidas establecidas para garantizar la seguridad vial. Su colaboración es fundamental para proteger la integridad de todos», concluyó el INTT.