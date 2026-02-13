Venezuela

Carnaval 2026: INTT restringe tránsito de vehículos de carga pesada por tres días

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
velocidad

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció la restricción de circulación para los vehículos de carga pesada entre este domingo y el miércoles, buscando garantizar la seguridad vial durante el asueto de Carnaval.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el INTT brindó detalles sobre la medida. La restricción comenzará a la 1 de la madrugada del domingo, 15 de febrero, a la 1 de la mañana del miércoles, afectando a los vehículos con carga superior a los 3.500 kg.

La restricción tiene el «objetivo de garantizar la seguridad vial, durante esta temporada de Carnaval». Igualmente, cabe destacar que el INTT establece algunas excepciones y algunos vehículos de carga pasada que sí podrán circular.

«Esta prohibición de circulación no aplica a vehículos que transportan alimentos perecederos y no perecederos, y sus respectivas materias primarias; asistencia vial, emergencias, policiales o militares, materiales de telecomunicaciones para la defensa de la Nación», añadió el INTT.

También estarán exentos los vehículos con agua potable o químicos para su potabilización, medicinas de corta duración, oxígeno, hielo seco, desechos sólidos de origen domiciliario, gas de uso doméstico o camiones con combustible.

INTT PIDE TOMAR PREVISIONES

El organismo precisó que esta medida está enmarcada dentro de las resoluciones del Ministerio de Interior y Justicia. Por tanto, el INTT exhortó a los prestadores de servicio a evitar transportes en estas fechas.

«Se exhorta a los transportistas a tomar las previsiones necesarias ante la restricción de circulación vigente y cumplir estrictamente con las medidas establecidas para garantizar la seguridad vial. Su colaboración es fundamental para proteger la integridad de todos», concluyó el INTT.

