VIDEOS: Nuevo incendio de transformadores dejó sin luz a cientos de personas y desató protesta nocturna en Valencia

Un nuevo incendio se suscitó en una caseta eléctrica de la avenida 91 del Trigal Sur en Valencia, estado Carabobo, siendo esta la tercera vez que ocurre en las últimas semanas en el mismo lugar, donde se albergan los transformadores que surten de energía a esa zona.

No obstante, en esta ocasión, los habitantes de la zona sospechan que este nuevo incidente habría sido provocado de manera intencional.

VALENCIA: Los vecinos reportan q OTRA VEZ se vuelven a prender los transformadores de la caseta de la urb Trigal Sur. Es insólita la ineficiencia de Corpoelec en este caso. Cada vez es mas evidente q los transformadores q andan colocando en las comunidades son de mala calidad! pic.twitter.com/DYmhtJjPt2 — Carlos Graffe (@CarlosGraffe) October 18, 2026

La fuerza del fuego obligó a desplegar rápidamente a los comisionados del Cuerpo de Bomberos. Mientras tanto, el apagón masivo afectó a cientos de familias y comercios del sector durante la noche de este sábado 17.

Cansados por los continuos fallos, un grupo de residentes tomó las calles para manifestar su descontento pasadas las 11:00 p. m. La comunidad exige soluciones definitivas frente a un problema que parece no tener fin.

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De acuerdo con el reporte de la periodista Sandy Aveledo, manifestantes denunciaron que la capacidad de los transformadores resulta insuficiente para la cantidad de viviendas y negocios conectados. Esta sobrecarga constante sobrecalienta las instalaciones, detonando las explosiones y cortando el suministro de energía.

A pesar de que los bomberos acudieron con celeridad para evitar «males mayores», los afectados cuestionan duramente la inacción de la empresa estatal. Según la comunicadora, los vecinos dijeron no entender por qué Corpoelec no reemplaza los equipos para erradicar el peligro de raíz.

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Durante la concentración nocturna, los ciudadanos expresaron su temor de pasar el domingo a oscuras. Igualmente, advirtieron que un arreglo improvisado solo devolverá el servicio de manera temporal, «dejando la puerta abierta a una próxima emergencia».

Cabe mencionar que hace unos meses, el gobernador Rafael Lacava anunció la llegada de cientos de transformadores. Sin embargo, los valencianos han cuestionado la capacidad de estos.