VIDEO: Denunciaron crueldad cometida contra un perrito ciego que dieron en adopción y luego sacrificaron

A través de las redes sociales del periodista Robert Lobo, se denunció lo que ocurrió con Samy, un perrito border collie, anciano y ciego que una proteccionista de animales en La Pastora dio en adopción y a los tres días supo que la nueva dueña lo había sometido a la eutanasia.

Sandra Caro, la proteccionista que lleva muchos años rescatando animalitos en esa popular parroquia caraqueña, contó que el animal sufría maltratos, pues lo mantenían encerrado.

Dijo que el canino tenía aproximadamente 10 años y estaba ciego. Agregó que el lunes pasado publicó en redes sociales la solicitud de adopción para la mascota y una mujer la contactó, porque “quería adoptar a un perrito viejo”.

Al parecer, esa persona cumplía con los requisitos y se llevó a la mascota.

“Le expliqué que se mantuviera en contacto, que mandara fotos y videos y que, si en algún momento se sentía abrumada, no había problema en devolverlo”, relató.

Luego, dijo que, a los tres días, la adoptante le dijo que había “dormido al perro porque le había conseguido un tumor en la cabeza, cosa que no es verdad”, añadió.

También destacó que la persona que adoptó al perrito le informó que lo llevó a dos veterinarios y ambos le recomendaron la eutanasia.

La rescatista pide a las autoridades que investiguen qué fue lo que ocurrió realmente con Samy y las verdaderas razones por las cuales lo sacrificaron.