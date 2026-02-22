VIDEOS: La razón por la que habrían negado el acceso del personal de la Cruz Roja a El Rodeo I

Miembros de la Cruz Roja venezolana habrían intentado, sin éxito, ingresar este domingo al complejo penitenciario El Rodeo I, ubicada en los valles mirandinos, pero no recibieron autorización por parte de las autoridades.

En videos difundidos en las redes por el periodista Seir Contreras, se puede observar a uno de los integrantes del ente sanitario explicando a los presentes, el porqué se les negó el acceso al centro de reclusión.

«Primero, tenemos que coordinar con las autoridades, que nos digan hasta dónde podemos pasar», señaló el representante de la Cruz Roja.

Por su parte, familiares de los detenidos apostados en las afueras del complejo penitenciario manifestaron su preocupación por la situación que se vive dentro del penal. Recordaron que actualmente se desarrolla una huelga de hambre dentro del recinto y que habría más de 200 privados de libertad en el lugar.

«Sí, nuestros familiares están ahí. Un favor muy especial por el argentino Nahuel Gallo. Por todos, por todos. Ahorita hay una huelga de hambre y hay más de 200 presos. Lo necesitamos, por favor», expresó una de las familiares presentes.

Tras la negativa inicial, la comisión se dirigió hacia El Rodeo II para verificar las condiciones de los reclusos en ese lugar.

Cruz Roja venezolana hace presencia en el Rodeo I. No les dieron acceso, en este momento se dirigen al Rodeo II. pic.twitter.com/13uFniKc7A — Seir Contreras (@SeirContreras) February 22, 2026

GOBIERNO HABÍA INVITADO A LA CRUZ ROJA VENEZOLANA A UNIRSE AL PROCESO DE EXCARCELACIONES

La Cruz Roja Venezolana había informado horas antes que acompañaría el proceso de excarcelaciones que se produzcan amparadas bajo la Ley de Amnistía, de acuerdo a invitación extendida por el Gobierno Nacional de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«En el marco de este proceso estaremos ofreciendo atención médica y evaluación primaria de salud a las personas que están siendo liberadas en todo el territorio nacional, en estricto apego a nuestros principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia», precisó la Cruz Roja en la misiva.

Asimismo, destacaron que la labor prestada por sus trabajadores y voluntarios «tiene carácter exclusivamente humanitario», por lo que aclararon que se realiza «sin distinción alguna por motivos políticos, religiosos, sociales o de cualquier índole».

Por último, reafirmaron su compromiso «con la protección de la vida, la salud y la dignidad humana», reiterando que sus servicios los prestan sin ningún tipo de discriminación.