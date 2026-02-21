Andreína Baduel denunció que presos políticos de El Rodeo I iniciaron huelga de hambre

Andreína Baduel, hermana de Josnars Baduel, alertó que en el centro penitenciario Rodeo I varios presos políticos iniciaron una huelga de hambre, una protesta que ocurre en medio de un esquema de visitas que ella calificó como restrictivo y de condiciones que describió como “propias de un centro de tortura”.

La activista confirmó que algunos detenidos comenzaron esta medida de presión y que a sus familiares les suspendieron las visitas de forma arbitraria. Esta situación se reportó apenas 48 horas después de la aprobación de la ley de amnistía en la Asamblea Nacional.

Baduel explicó que el acceso a los detenidos en Rodeo I continúa realizándose a través de un vidrio, con comunicación por teléfono y por un lapso máximo de 15 minutos. Todo ello ocurre bajo la presencia constante de custodios que, según añadió, «intimidan tanto a los presos políticos como a sus allegados».

Aunque confirmó la ejecución de la huelga, Baduel no dio detalles sobre la cifra exacta de presos políticos que estarían participando en la protesta. La denuncia enfatiza el ambiente de hostilidad que enfrentan las familias durante los breves encuentros permitidos.

FORO PENAL Y TAMARA SUJU ALERTARON TAMBIÉN SOBRE EL HECHO

Por su parte, Alfredo Romero, director vicepresidente del Foro Penal, estimó que son cerca de 100 presos políticos de El Rodeo I los que iniciaron la huelga de hambre con la que buscan exigir libertad.

«Familiares informan que aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo I. Estamos intentando verificar la situación», señaló Romero en su cuenta de X (Twitter).

Por su parte, la abogada Tamara Suju dijo que, en su mayoría, son militares los que iniciaron la huelga de hambre en Rodeo I, «pero también hay civiles y extranjeros».

«Todos exigen libertad. Conocemos los castigos a los que son sometidos cuando protestan de esta forma. Entre ellos, la tortura del entubamiento y la celda de torturas del cuarto piso», añadió.

Posteriormente, indicó que la cifra de presos políticos que se sumaron a la protesta supera las 100 personas, aunque «otra fuente dice que son aproximadamente 180».