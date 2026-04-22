VIDEOS: La dolorosa despedida a los seis fallecidos de La Grita que murieron en espeluznante accidente de tránsito

Los habitantes de la ciudad de La Grita, en el municipio Jáuregui del estado Táchira, se mantienen conmocionados por la muerte de varios de sus pobladores en un grave accidente de tránsito el pasado 18 de abril en Lara.

El accidente, acontecido en la carretera Barquisimeto-Carora, involucró a dos vehículos de carga pesada, incluyendo un camión cargado de hortalizas. En el siniestro fallecieron seis habitantes del Jáuregui.

Las víctimas, todas del municipio Jáuregui, fueron identificadas como de Carlos y Anderson Pineda, Gabriel Vitto Duarte, Gloria Carvajal Ortiz, Roger Pineda y Nelson Rivera. Dos días después del accidente, sus cuerpos llegaron a La Grita.

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En redes sociales circularon videos del multitudinario recibimiento de los fallecidos en La Grita. Los cuerpos fueron trasladados en una caravana seguida por varios camiones y motos, mientras que los locales veían desde las aceras y sus hogares.

LUTO EN LA GRITA

De acuerdo al medio regionales Reporte La Grita, el cortejo fúnebre fue recibido en medio del dolor de los habitantes. La caravana no solo recorrió Jáuregui, sino también otros municipios del estado Táchira.

Luego de transitar por La Grita, el cortejo se dividió para llevar los cuerpos hacia sus respectivos hogares, en las localidades de Llanetes, Sabana Grande y Pueblo Hondo. Los habitantes se congregaron para homenajear a las víctimas.

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El alcalde de Jáuregui, Juan Carlos Escalante, decretó tres de días de duelo en el municipio. Mientras tanto, los habitantes se mantienen de luto por las víctimas del atroz accidente.

Medios larenses indicaron que el accidente generó un gran incendio y varias de las víctimas murieron calcinadas. Además de los seis fallecidos, al menos cinco personas resultaron heridas en el siniestro.