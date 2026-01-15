Liberaron al veterinario Luis Balo Farías en Táchira, la reacción de su perrito al verlo se volvió viral

Organismos de seguridad del estado Táchira liberaron al veterinario y dirigente político, Luis Balo Farías, y el momento se volvió viral debido a la emoción que sintieron todos sus familiares, sobre todo su perrito.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que Farías sale del centro de detención y toda su familia corre a abrazarlo. Sin embargo, un integrante se robó todas las miradas, un pequeño perro blanco que parecía muy emocionado después de tantos meses sin poder ver a su dueño.

Momento en que el Ing y Productor Agropecuario Luis Farias es puesto en Libertad, preso POLÍTICO del Narcoregimen,su familia lo recibe con alegría y felicidad,además su mascota no oculta su emocion al verlo salir de la cruel prision, Bienvenido Balo a su Táchira del Alma. pic.twitter.com/tvoaZaEuCg — José Luis Rincón Bohórquez. (@radiotvrincon) January 15, 2026

Mientras Farías recibía los abrazos de su familia, el pequeño perrito lo golpeaba con sus paticas y movía la cola rápidamente para llamar su atención.

Al cabo de unos segundos, Farías lo cargó y el perrito se subió hasta sus hombros, notablemente emocionado.

Dirigentes políticos como César Pérez Vivas celebraron su liberación. «Por fin apareció la boleta de excarcelación del Dr. Luis Farías Zambrano. Ya está camino a su residencia. Un ciudadano que jamás, bajo ninguna circunstancia ha debido estar preso. 5 meses de humillación y secuestro».

Por fin apareció la boleta de excarcelación del Dr. Luis Farias Zambrano. Ya está camino a su residencia. Un ciudadano que jamás, bajo ninguna circunstancia ha debido estar preso. 5 meses de humillación y secuestro. pic.twitter.com/nfxxj2ttv1 — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) January 14, 2026

Luis Balo Farías cuenta con una carrera política en la que destacó como exprecandidato presidencial en las primarias opositoras. Además, ha ganado renombre como un promotor de la descentralización en el país.

Además, es médico veterinario, cofundador del partido Merideños Independientes, y autor de libros como La rebelión de las regiones y Proyecto País, en los que plantea un modelo federal descentralizado para Venezuela.