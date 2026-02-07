VIDEOS: Familiares de presos políticos marcharon hasta la entrada de El Helicoide y realizaron esta exigencia

Los familiares de los presos políticos marcharon este sábado hasta la entrada de El Helicoide, en Caracas, para exigir la liberación de los injustamente privados de libertad y el cierre inmediato de este centro de reclusión, el cual fue anunciado la semana pasada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En varios videos difundidos en las redes sociales se puede ver como un gran contingente de personas avanzan con pancartas y gritando consignas a favor de la libertad plena para sus seres queridos y de la clausura del lugar.

De hecho uno de los metrajes muestra el momento en que las personas ignoran a uno de los funcionarios que intentaba frenar la marcha.

«Justicia, justicia, justicia y libertad, no son delincuentes, todos son inocentes», gritaban los manifestantes mientras avanzaban hacia las puertas de El Helicoide.

ATENCIÓN. Así lograron rebasar el cerco policial los familiares de los presos políticos para marchar hasta las puertas del El Helicoide exigiendo su liberación y el cierre del centro de torturas . Épico el «¡Permiso!» del activista Diego Casanova.#7Feb pic.twitter.com/NwnTebStwD — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 7, 2026

#AHORA | DESDE EL HELICOIDE: ¡JUSTICIA Y LIBERTAD!📢🇻🇪 Familiares de presos políticos avanzan ante el impedimento de funcionarios policiales y exigen libertad plena para todos los presos políticos en Venezuela. ¡TODOS SON INOCENTES, NINGUNO DELINCUENTE! ¡LIBERTAD PARA TODOS!… pic.twitter.com/xcBasfjKHs — Realidad Helicoide (@RHelicoide) February 7, 2026

#AHORA | EL HELICOIDE.📍 ¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD! La libertad de todos los presos políticos debe ser inmediata. Justo ahora la sociedad civil y los familiares de presos políticos se concentran a las afueras del Centro de Torturas, El Helicoide.

Gritando: ¡NO TENEMOS MIEDO!… pic.twitter.com/2oN0P1Fl0I — Realidad Helicoide (@RHelicoide) February 7, 2026

29 DÍAS DE VIGILIA

Por su parte, familiares de presos políticos en El Rodeo I cumplieron 29 días en vigilia este viernes, a casi un mes del anuncio de Jorge Rodríguez de «excarcelaciones masivas».

En este sentido, el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) indicó en X (Twitter) que el proceso de excarcelaciones sigue siendo «lento e incierto».

«Este 6 de febrero, los familiares de los presos políticos de El Rodeo I se unieron nuevamente en oración. A casi un mes del anuncio de ‘excarcelaciones masivas’, el proceso sigue siendo lento e incierto», señaló la organización.

«Pese a la espera, la fe de las familias se mantiene intacta: exigen el regreso de sus seres queridos a casa. ¡Libertad plena ya!», agregó.

Misma situación se vivió en las adyacencias de El Helicoide. Allí, entre oraciones y consignas, las familias de los presos políticos y de los 32 desaparecidos de la causa Gedeón «se unieron en una sola voz».