VIDEOS: Devastador incendio afectó más de 100 hectáreas en el parque Henri Pittier, este es el plan de emergencia

Las autoridades nacionales y regionales anunciaron un plan para hacer frente a los devastadores incendios en el parque nacional Henri Pittier, que han arrasado unas 100 hectáreas de las montañas del estado Aragua.

La gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, informó en sus redes sociales la activación del plan. Asimismo, aseguró que el gobierno nacional y el ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, han hecho seguimiento a la situación.

«El equipo de prevención de riesgos se encuentra desplegado desde el día de ayer sumando casi 24 horas de trabajo para garantizar la mitigación de los incendios forestales que se presentan en las inmediaciones del parque nacional Henri Pittier», indicó Sánchez.

Las autoridades activaron la Operación Llovizna desde la mañana de este miércoles, con una descarga de entre 500 a 700 litros de agua. En total, se usaron más de 10.000 litros para contener el incendio.

El ministro Ñáñez también aseguró que se encuentran desplegados en distintos estados durante esta época de sequía. Así pues, buscan contener las llamas existentes y prevenir más incendios forestales.

INCENDIO EN EL PARQUE

Las llamas comenzaron cerca de las 4 de la tarde cerca de los terrenos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Maracay. Sin embargo, el incendio se propagó a zonas montañosas del parque nacional.

De acuerdo al medio local El Aragüeño, el incendio arrasó unas 100 hectáreas del Henri Pittier. En las operaciones de contención participaron Bomberos de Aragua, Protección Civil, Inparques, Bomberos Forestales y Cuerpos Voluntarios.

El director general de los Bomberos de Aragua, Pedro Olivo, sostuvo que este tipo de incendios comienzan por causas humanas. En tal sentido, anunció una investigación para determinar las razones del siniestro.