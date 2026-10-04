VIDEOS: Demolieron otro edificio en La Guaira afectado por los terremotos del 24Jun, van 12 estructuras derribadas

Autoridades venezolanas llevaron a cabo en La Guaira una nueva demolición controlada sobre otro edificio afectado por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, siendo la estructura número 12 en ser destruida bajo la modalidad de implosión debido a los daños irreparables que llevaron a la clasificación de «etiqueta roja».

La última intervención se realizó en concreto en el edificio Residencias Medusa, ubicado en el sector de Tanaguarena, parroquia Caraballeda. Dicho procedimiento consistió en una implosión planificada mediante detonaciones de precisión. Las labores estuvieron a cargo de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) en conjunto con los organismos de seguridad ciudadana.

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Al respecto, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, supervisó el derribo de Residencias Medusa y explicó que estas maniobras eliminan riesgos de colapso inminente. El objetivo central, dijo, es resguardar a las comunidades vecinas y al personal desplegado en las labores de saneamiento.

De acuerdo con un video difundido por el gobierno, el mismo Cabello se encargó de activar el explosivo que provocó la demolición controlada.

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A 100 días del desastre natural, los equipos de trabajo han logrado retirar cerca del 50 % de los escombros en las zonas afectadas, según Cabello. «La prioridad está en remover la cantidad de escombros que ya hay en el suelo. Ya el ministro dijo que iban más de la mitad de lo que estaba en el suelo removido», acotó.

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Finalmente, destacó que la posibilidad de construir nuevas edificaciones dependerá estrictamente de los estudios de suelo correspondientes.

El plan oficial contempla la demolición inicial de entre 35 y 39 inmuebles con daños graves en la entidad litoralense. Todos los materiales de desecho los llevan al Centro de Disposición Transitorio de Caraballeda para su posterior trituración.

Las cifras oficiales indican que el sismo del 24 de junio de 2026 provocó el colapso total de aproximadamente 190 edificios en el estado La Guaira, mientras que otras 856 estructuras sufrieron severos daños materiales.