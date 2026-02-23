Denuncian que tribunales con competencia en terrorismo «se negaron» a recibir solicitudes de amnistía

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) denunció este lunes que los tribunales con competencia en terrorismo se «negaron a recibir solicitudes de sobreseimiento», en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Varios periodistas visitaron esta mañana el Palacio de Justicia para solicitar el sobreseimiento de sus causas. El SNTP precisó que «introducirían sus peticiones, de acuerdo con el artículo 11 de la misma ley».

«Ningún tribunal recibió los escritos, aunque se trata de un trámite estrictamente secretarial. Tampoco fueron recibidos en la Unidad de Recepción de Documentos (URD)», detalló el SNTP en su cuenta de X (Twitter).

Los tribunales «estaban de comisión o sin despacho», mientras que remitían a algunas víctimas a los defensores públicos. Esto, según el SNTP, «viola el artículo 11 de la ley que le da la potestad a las propias víctimas para solicitar la amnistía».

El SNTP recordó que la Ley de Amnistía exige a los tribunales verificar los casos de amnistía y tomar una decisión que no exceda los 15 días. «La negativa a recibir los escritos constituye una denegación de justicia y una violación directa del mandato legal vigente», acotó.

EXIGENCIAS DEL SNTP

El Sindicato acompañó a varios periodistas y trabajadores de prensa a los tribunales este 23 de febrero, a días de la aprobación de la Ley de Amnistía. Tras la negativa de las autoridades, el SNTP hizo varias exigencias.

En primera instancia, el SNTP exigió que las solicitudes de amnistía sean recibidas y se respete el plazo legal de 15 días. A esto se suma la petición a la comisión especial de la Asamblea Nacional para «asegurar la correcta aplicación de la ley».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FORO PENAL SOLICITÓ A LA AN CONTEMPLAR LA LIBERACIÓN DE 232 PRESOS POLÍTICOS QUE NO SE BENEFICIARON DE LA AMNISTÍA

#URGENTE | Los tribunales con competencia en terrorismo se negaron este #23Feb a recibir las solicitudes de sobreseimiento que, conforme a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, pueden presentar las propias víctimas. El #SNTP asistió y acompañó hoy a un grupo de… — SNTP (@sntpvenezuela) February 23, 2026



«El SNTP seguirá acompañando a los periodistas y trabajadores de la prensa en la defensa de sus derechos y en la exigencia del cumplimiento efectivo de esta ley», concluyó.

Este mismo lunes, la ONG Foro Penal advirtió que unos 232 presos políticos no se verían beneficiados por la Ley de Amnistía. En tal sentido, enviaron a la Asamblea Nacional una solicitud para evaluar estos casos.