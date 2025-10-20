VIDEOS: Caos en Carabobo por las intensas lluvias, hay varias zonas afectadas

Varios municipios del estado Carabobo, incluyendo a Valencia, se vieron azotadas este lunes por intensas lluvias. La tormenta generó caos en numerosos sectores y algunas zonas terminaron anegadas.

De acuerdo a medios regionales, las lluvias afectaron especialmente a los municipios de Valencia, Los Guayos, San Diego y Naguanagua. Se trata de algunas de las zonas más pobladas de la entidad.

En redes sociales circulan varios videos de zonas anegadas en Carabobo. Producto de las lluvias, se inundaron algunas calles, avenidas y estacionamientos, generando severos problemas en el tránsito vehicular.

#20Oct | ☔⛈️Reportan afectaciones por las fuertes lluvias de este lunes en el sector El Rincón del municipio Naguanagua en el estado Carabobo. Habitantes de la comunidad informan que las precipitaciones ocasionó daños materiales, entre ellos el derrumbe de una pared. 📹: RRSS pic.twitter.com/8QhdRQioOm — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 20, 2025

Uno de los sectores más afectados fue El Rincón, en Naguanagua, en donde torrentes de agua bajaron por las calles de varias urbanizaciones. Hay varios daños materiales, incluyendo el derrumbe de una pared.

La intensidad de las lluvias llegó a tal punto que varios pisos del centro comercial Vía Veneto terminaron inundados. En un video viral se aprecia que el agua anegó el suelo y las escaleras mecánicas, provocando la evacuación del edificio.

#20Oct | Alertan inundación por fuertes precipitaciones en el centro comercial Vía Veneto en Naguanagua, estado Carabobo. pic.twitter.com/fBQtCJr5KS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 20, 2025

CRECIDAS POR LAS LLUVIAS

Por otra parte, las lluvias provocaron la crecida del río Cabriales en Valencia. Reportes en redes sociales alertan que el caudal alcanzó niveles considerables, generando preocupación por una posible inundación en la zona.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó que había intensas lluvias y chubascos en la gran parte del territorio nacional en horas de la tarde. Se esperan más precipitaciones durante la noche.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SIGUE LA BÚSQUEDA: CONFIRMAN LA RECUPERACIÓN DE 12 CUERPOS TRAS INUNDACIÓN EN MINA DE BOLÍVAR

Carabobo no fue la única entidad afectada por las lluvias este 20 de octubre. También se registraron precipitaciones en Caracas y los estados Apure, Zulia, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Yaracuy, Falcón, La Guaira, Anzoátegui y Nueva Esparta.