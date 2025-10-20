Venezuela

Sigue la búsqueda: Confirman la recuperación de 12 cuerpos tras inundación en mina de Bolívar

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Callao

La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, informó que tras 162 horas de trabajo en El Callao están en la etapa final del operativo de rescate de los cuerpos de los mineros que murieron trágicamente durante las fuertes lluvias que han azotado a la región.

«Horas de lucha, de esfuerzo, de amor y compromiso con el pueblo de El Callao. El Gobierno dijo presente con todos sus equipos desde el día uno de esta tragedia natural en la mina Cuatro Esquinas, y ya se han recuperado 12 cuerpos», informó la gobernadora en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, dio a conocer que a petición de una familia seguirán en la búsqueda de un último cuerpo antes de dar por finalizado el operativo.

En información preliminar trascendió que en la mina había 14 mineros. Sin embargo, la gobernadora no ofreció detalles con respecto a esta última víctima.

Ante esto, sostuvo que están trabajando funcionarios del Ministerio de Minas, CVG, CVM, Minerven, Gobernación, el alcalde Wuihelm Torrellas, Protección Civil, Bomberos, mineros, trabajadores, Policía del Estado Bolívar, Policía Nacional Bolivariana y GNB.

«Están trabajando en perfecta fusión popular-militar-policial para ir logrando los objetivos. A todos los familiares de las víctimas, nuestras sentidas palabras de condolencias y todo nuestro apoyo», añadió.

 

