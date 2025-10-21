Venezuela

Video viral: Un tiburón nodriza sorprendió a bañistas en pleno Parque Nacional Morrocoy

Kimberly Montilla
2 Min de Lectura
Un tiburón gato sorprendió a los bañistas en las cristalinas aguas de Los Juanes, dentro del Parque Nacional Morrocoy.

El tiburón gato, también conocido como tiburón nodriza, apareció nadando tranquilamente, cautivando a todos los presentes y generando furor en redes sociales tras la difusión de las imágenes.

Las revistas National Geographic y Marine Biodiversity describen a este tiburón como una especie de pez elasmobranquio que habitan normalmente en aguas tropicales y suelen ser inofensivos para los seres humanos, salvo que se sientan amenazados.

Biólogos y amantes del mar recibieron el avistamiento con entusiasmo y lo consideran una muestra clara de que Morrocoy sigue siendo un refugio de biodiversidad. De hecho, la presencia del pequeño tiburón es una excelente señal del buen estado ambiental del área, ya que estos depredadores solo habitan en ecosistemas marinos limpios y equilibrados.

En Venezuela, los tiburones nodriza suelen ser frecuentes en lugares como el archipiélago de Los Roques, aunque también se han reportado avistamientos en La Guaira y Aragua.

Este suceso también recuerda la importancia de mantener las aguas libres de contaminación y respetar la vida marina, garantizando que este paraíso natural siga vibrando con vida.

