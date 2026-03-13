Venezuela

EN VIDEO: Delcy Rodríguez designó nuevo embajador en Colombia

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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Foto: Prensa Presidencial

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este viernes al almirante Orlando Maniglia como nuevo embajador en Colombia, quien sustituirá al general de división Carlos Eduardo Martínez.

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Rodríguez encabezó este 13 de marzo una reunión de trabajo con una delegación colombiana. Desde el Palacio de Miraflores, la mandataria venezolana informó de este cambio en la Embajada en Bogotá.

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«Quiero agradecer el beneplácito al almirante en jefe, Orlando Maniglia, que será el nuevo embajador de Venezuela en la República de Colombia», dijo Rodríguez.


Maniglia se desempeñaba como embajador en Alemania desde 2015 y, a partir de este viernes, encabezará la misión diplomática en Colombia. También fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006, cuando fue sustituido por Raúl Isaías Baduel.

EXPORTA GAS A COLOMBIA

Por otra parte, Rodríguez confirmó que desde este viernes Venezuela comenzó a exportar gas butano a Colombia. En tal sentido, difundió un video en el que se puede ver a las cisternas cruzando la frontera terrestre.

«El primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano, que va para Colombia (…) primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia», dijo Rodríguez, acompañada por varios ministros de su gabinete.

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Rodríguez abordó una agenda bilateral en temas de seguridad, energía, comercio y turismo con la delegación colombiana, encabezada por la canciller Rosa Villavicencio, luego de que se cancelara la reunión prevista con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Ambos gobiernos confirmaron que la reunión presidencial pautada para este viernes fue pautada para «una fecha próxima». Sin embargo, no detallaron para cuándo será reprogramada.

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