VIDEO VIRAL | La detención de un parquero en pleno centro de Caracas: «No toques el carro que no es tuyo»

Las autoridades policiales detuvieron este miércoles a un parquero, identificado como Alberto Smith Blanco, por intentar evitar que remolcaran un carro en la parroquia La Candelaria, en el municipio Libertador de Caracas.

Los hechos se dieron en las inmediaciones del Sambil La Candelaria. En un video difundido por el reportero Daniel Álvarez, se aprecia el momento en que Blanco sostuvo un encontronazo con las fuerzas de seguridad.

De acuerdo a reportes extraoficiales, las autoridades localizaron un carro que estaba mal estacionado en vía pública. Luego funcionarios de la Policía de Caracas pusieron en marcha un operativo para remolcar el vehículo.

Sin embargo, Blanco habría aparecido en medio del procedimiento e intentó evitar que se llevaran remolcado el vehículo. «Mano, no toques el carro que ese carro no es tuyo», dijo el joven a los funcionarios.

CARGOS CONTRA BLANCO

El parquero subió al capó del carro e intentó evitar por todos los medios que se lo llevaran. «Llévame preso», dijo Blanco a los agentes. Finalmente, el joven de 26 años fue detenido y llevado al comando policial.

#25mar Fue detenido por Policaracas un “parquero” en La Candelaria, Caracas. El hombre identificado como Alberto Smith Blanco de 26 años, intentó evitar que se llevaran un carro remolcado que estaba mal estacionado en la vía pública. Ahora deberá responder ante la justicia. pic.twitter.com/p3tCgHZWeC — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) March 25, 2026



Blanco fue esposado y trasladado en un vehículo de la policía municipal. Se presume que el joven permanece detenido mientras se avanza en el proceso judicial y su presentación ante tribunales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA AVENIDA BARALT DE CARACAS ESTARÁ CERRADA PARCIALMENTE POR MES Y MEDIO, ESTOS SON LOS DETALLES

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que estaría presentando cargos por ultraje al funcionario y resistencia a la autoridad. Se trata de delitos que le podrían acarrar una condena de cárcel.