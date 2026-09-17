VIDEO VIRAL: Inauguran estatua en honor a Tsunami, el perro heroico que salvó decenas de vidas tras terremotos del 24Jun

Las autoridades municipales de Maracaibo, estado Zulia, develaron este miércoles una estatua de Tsunami, el perro rescatista que salvó decenas de vidas tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Las acciones de Tsunami conmovieron a millones de venezolanos en los días posteriores al doble terremoto. Numerosos homenajes se hicieron en su honor y la ciudad de Maracaibo no fue la excepción.

Giancarlo Di Martino, alcalde de Maracaibo, encabezó un acto para develar una estatua de Tsunami en la Vereda del Lago. La inauguración se llevó a cabo en la noche de este 16 de septiembre y contó con la presencia del perro y su guía, Jorge Beens.

Decenas de personas se congregaron en los alrededores del espacio destinado para el homenaje. Tsunami subió y se paró junto a la estatua, mientras que Beens no podía ocultar la alegría por semejante honor.

TSUNAMI, UN «HÉROE»

Di Martino estuvo presente en el acto, al igual que otras autoridades y funcionarios municipales. «Maracaibo rinde tributo a un verdadero héroe de cuatro patas», dijo el alcalde en sus redes sociales.

«Tsunami, el perro rescatista que se convirtió en símbolo de esperanza, valentía y solidaridad para el país. Su incansable labor tras el doble sismo en la zona central y el estado La Guaira salvó vidas en medio de la tragedia», agregó.

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El alcalde apuntó que se trata de «reconocimiento a la vocación de servicio» de Tsunami. «Este monumento permanecerá como un recordatorio permanente de fe y heroísmo para los cientos de personas y familias que visitan a diario este espacio», concluyó.

Tsunami, un border collie de 9 años, colaboró en la localización y rescate de, al menos, 26 personas entre los escombros, según expuso su guía a principios de julio. Durante todas las labores, estuvo acompañado por un veterinario.

De acuerdo al último balance oficial, al menos 6.500 personas murieron en los devastadores terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».