MP eliminará de sus redes imágenes de detenidos que aún no tengan condena penal, anunció fiscal general

El fiscal general, Larry Devoe, anunció este miércoles la eliminación de las publicaciones del Ministerio Público (MP) en las que se haya «expuesto la imagen» de personas detenidas o las señale de cometer delitos.

Devoe, fiscal desde febrero de este año, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram informando de esta medida. Precisó que la Dirección de Relaciones Institucionales eliminará de «todas las redes sociales oficiales del Ministerio Público» diversas publicaciones.

«He ordenado (…) eliminar las publicaciones en las que se exponga la imagen de personas privadas de libertad o se les señale directamente como responsables de la comisión de delitos, sin que exista condena penal en su contra», apuntó.

Devoe aseguró que tomaba esta decisión «ejercicio de mis atribuciones como fiscal General» y en «estricto apego a los principios constitucionales que rigen nuestra actuación».

ARGUMENTOS DE DEVOE

El fiscal sostuvo que la eliminación de las publicaciones se debe a un «principio fundamental»: la presunción de inocencia. Al hacer acusaciones o exponer imágenes de detenidos, se estaría violando este precepto constitucional.

«Toda persona es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. La presunción de inocencia no es una formalidad, es un derecho constitucional que el Ministerio Público está obligado a garantizar», acotó Devoe.

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Además del comunicado, Devoe compartió una imagen mencionando tres artículos de la Constitución: el 46 (respeto y trato digno de los detenidos), 49 (toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario) y el 60 (el derecho a la protección del honor, intimidad, propia imagen y reputación).

Devoe aseguró que desde el Ministerio Público buscan que la «dignidad de la persona sea siempre preservada». «Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia transparente, objetiva y apegada al debido proceso», acotó.