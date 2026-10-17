VIDEO VIRAL: Habitantes de Apure denunciaron que el agua potable que les llega es de color negro

Habitantes del barrio San José en San Fernando de Apure, estado Apure, denunciaron en las últimas horas que el agua potable que reciben llega en pésimo estado y no es apta para el consumo humano.

En un video viral difundido por medios locales, una vecina grabó el líquido, el cual salía con un color negro. Por esa razón, visiblemente molesta, hizo un llamado a las autoridades a que se hagan cargo de la situación.

«Miren el agua que sale, el agua de las tuberías de aguas negras. Esta es el agua que estamos consumiendo en el barrio San José: de alcantarilla. Nos están matando con la luz y también con el agua para que agarremos una bacteria», dijo la señora.

«No tengo miedo. Son pruebas», agregó la mujer.

Usuarios ironizaron con el tono del agua al afirmar que de las tuberías está brotando petróleo, debido a la similitud del color de ese líquido sucio con el crudo.

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FALLA DEL AGUA EN APURE

Cabe mencionar que, en abril pasado, una prolongada falla en el servicio de agua potable golpeó con fuerza a miles de familias en San Fernando de Apure. Al menos 180.000 personas sufrieron la falta total del suministro.

La parálisis del servicio provocó una creciente ola de indignación en la población local. A través de las redes sociales, los ciudadanos alzaron la voz masivamente para exigir respuestas urgentes sobre el restablecimiento del agua, especialmente en las zonas populares donde el problema golpeó con más crudeza.

Sectores como Las Delicias, San José, Jaime Lusinchi, José Wilfredo Rodríguez, José Antonio Páez, Luis Herrera y El Tamarindo encabezaron la lista de las comunidades más perjudicadas en ese entonces. La falta de bombeo continuo obligó a las familias a buscar alternativas improvisadas o a depender de la ayuda de terceros para sobrevivir al día a día.

La crisis hídrica complicó severamente la rutina doméstica y la salubridad de miles de hogares en la capital apureña.