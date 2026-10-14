EN VIDEOS: Abrieron paso en Choroní para que turistas lograran salir: Alcaldía cerró la vía de nuevo para culminar trabajos

Las autoridades habilitaron este miércoles un canal temporal de retorno en la carretera Maracay – Choroní, en el estado Aragua. El paso fue priorizado para los turistas que quedaron atrapados en la entidad tras los derrumbes del fin de semana.

La periodista Carmen Elisa Pecorelli confirmó a Caraota Digital que las autoridades cerraron la vía cerca de las 3 de la tarde, luego de que decenas de vehículos salieran de Choroní. Esto se debió a que iban a continuar las obras en la vía, además de deslizamientos de tierra.

La propia Alcaldía de Girardot explicó en un comunicado que continuarían los trabajos de rehabilitación en la carretera. Por tanto, la vía permanecerá cerrada por un día, hasta que vuelva a abrirse en la tarde del jueves.

«A partir de las 4:00 pm, hasta las 7:00 pm, se abrirá el paso vehicular en la carretera exclusivo para los habitantes de Choroní y zonas adyacentes», dijo la Alcaldía. Igualmente, todo dependerá de las condiciones climáticas en la tarde del jueves.

SALIDA DE CHORONÍ

La periodista Alba Mujica, quien quedó atrapada en Choroní por los derrumbes, dijo que este miércoles logró salir de la localidad. Además, difundió imágenes del estado de la carretera luego de varios días de trabajo.

En las imágenes se aprecia que los organismos de emergencias lograron abrir el paso en los tramos de la carretera que se vieron afectados. Igualmente, la vía cuenta con funcionarios y maquinaria en distintos puntos.

Producto de los obstáculos y los daños en la carretera, el proceso para evacuar a los turistas se vio marcado por un tráfico lento. Se estimaba que unos 120 vehículos debían usar la vía para salir de Choroní.

PRÓXIMAS ACCIONES

El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, dijo que permanecerán «desplegados hasta que el último vehículo y la última moto llegue» a Maracay. «Hemos despejado la mitad del canal para que puedan bajar los carros», acotó.

Las autoridades municipales siguen evaluando la situación en la carretera y las montañas adyacentes a Choroní. En tal sentido, se espera que para el jueves se tome una decisión sobre las condiciones de tránsito en la vía.

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En declaraciones a Unión Radio, el alcalde adelantó que las obras en la carretera se extenderán por varios días. En este periodo, se harán reparaciones y mantenimiento en el parque nacional Henry Pittier, incluyendo daños causados en las montañas por los terremotos del 24 de junio.

Una nota de prensa de la Alcaldía estimaba que los trabajos iban a concluir este sábado, 17 de octubre, cuando se dará un balance de los derrumbes. Para entonces, se espera «alcanzar plena normalidad en la circulación y la estabilización de la vía entre Maracay y Choroní».