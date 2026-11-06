VIDEO VIRAL: Embajada de EEUU en Caracas condecoró a Tsunami y a su entrenador Jorge Beens

Tsunami, el perro rescatista que salvó a cientos de personas tras los terremotos en La Guaira, y su entrenador, el también rescatista Jorge Beens, recibieron este jueves un reconocimiento por parte de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

«Honrados de formar parte de la conmemoración de los 250 años de América. El equipo de Team Tsunami tuvo el honor de asistir a esta significativa gala diplomática con el propósito de seguir estrechando lazos institucionales con el cuerpo diplomático y autoridades internacionales», indicó el equipo de Tsunami en una publicación compartida en sus redes sociales.

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«Durante el encuentro, Tsunami recibió un emotivo reconocimiento de manos del encargado de Negocios de Estados Unidos, John Barrett, quien agradeció de manera especial la labor desplegada por Tsunami durante las operaciones de búsqueda y rescate del pasado 24 de junio», añadió.

Asimismo, indicaron que este reconocimiento no solo celebra el esfuerzo, la entrega y la disciplina de Tsunami, sino el compromiso inquebrantable de todo el equipo al servicio de quien más lo necesita.

Tsunami cuenta con una amplia trayectoria en operaciones de búsqueda y rescate, tanto en Venezuela como en otros países. Antes de su participación en los terremotos de junio, formó parte de las labores de salvamento tras los deslaves de Las Tejerías y El Castaño, en Aragua, y de las misiones humanitarias desplegadas en Turquía y Siria en 2023.

Por su parte, Jorge Beens impulsa un proyecto para fortalecer la formación de equipos caninos de intervención en desastres y lograr que cada estado de Venezuela cuente con un binomio especializado en la localización de personas atrapadas bajo los escombros.