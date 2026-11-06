EN FOTOS: Jorge Rodríguez dijo presente en la celebración por el 250 aniversario de la independencia de EEUU en Caracas

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación de diálogo por parte del gobierno de Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett con motivo del 250 aniversario de su declaración de independencia.

«Los estrechos lazos de cooperación entre nuestros gobiernos, son herramienta para la prosperidad de toda nuestra gente», indicó Rodríguez tras recibir la invitación por parte del diplomático norteamericano para la noche de este jueves, 5 de noviembre.

En fotos compartidas por el propio Rodríguez, se puede ver que durante el evento el parlamentario tuvo el derecho de palabra durante la celebración. Además, se puede ver a ambos brindando y sonriendo durante el evento.

Rodríguez no ofreció mayores detalles sobre los temas que abordaron durante la celebración. Por su parte, ni Barrett, ni la embajada se han pronunciado al respecto.

La actividad se produjo en medio del proceso de acercamiento diplomático entre Caracas y Washington, cuyos gobiernos restablecieron formalmente sus relaciones diplomáticas y consulares en marzo de 2026, tras varios años de ruptura.

Asistimos a la invitación del Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU, John Barrett, para celebrar el 250 aniversario de su declaración de independencia. Los estrechos lazos de cooperación entre nuestros gobiernos, son herramienta para la prosperidad de toda nuestra gente. https://t.co/UZRTMdS7Ip — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) November 6, 2026

Desde entonces, ambas administraciones han sostenido reuniones para abordar asuntos de interés común, entre ellos la cooperación energética, comercial y financiera. En abril, Delcy Rodríguez recibió a John Barrett en el Palacio de Miraflores, mientras que en agosto se desarrollaron nuevos contactos con representantes del Departamento de Estado y del Tesoro estadounidense.